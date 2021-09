Fiat come Alfa Romeo: una nuova auto ogni anno

Ieri nel corso della conferenza stampa per l’inaugurazione del giardino pensile al Lingotto il capo globale del marchio Fiat, Oliver Francois, ha confermato che nei prossimi anni molte novità attendono la principale casa automobilistica italiana. Al pari di quanto promesso per Alfa Romeo dal CEO Jean-Philippe Imparato anche per il brand automobilistico di Torino nei prossimi anni ci sarà almeno una nuova auto all’anno.

Dal 2023 un nuovo modello ogni anno per Fiat

Il primo modello ad arrivare nel 2023 dovrebbe essere, come già confermato nei mesi scorsi, il futuro B-SUV che Fiat produrrà nello stabilimento del gruppo Stellantis a Tychy in Polonia. Oliver Francois ha pure confermato che queste vetture che arriveranno nei prossimi anni avranno tutte nella gamma almeno una versione completamente elettrica. Ricordiamo infatti che il marchio italiano si è posto l’obiettivo di diventare elettrico al 100 per cento entro l’anno 2030.

Tra fine anno e inizio 2022 si dovrebbe chiarire quali auto arriveranno

Non è ancora chiaro però quali altri modelli arriveranno nei prossimi anni dopo il B-SUV. Nel 2024 potrebbe arrivare un altro SUV di segmento C che probabilmente sarà prodotto in Italia. Non si esclude poi negli anni successivi l’arricchimento della gamma con un’altra segmento B, forse l’erede di Fiat Punto. Ancora incerto il destino di Panda e Tipo. Vedremo dunque nei prossimi mesi cos’altro emergerà a proposito del marchio italiano e quali saranno nel dettaglio le novità promesse dai dirigenti del gruppo Stellantis a proposito della principale casa automobilistica di Torino.

