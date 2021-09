Nuova Peugeot e-608: sarà l’anti Tesla Model S?

Il programma di elettrificazione di Stellantis per i prossimi anni suggerisce l’arrivo di una berlina di grandi dimensioni che si potrebbe chiamare Peugeot e-608 e che potrebbe avere le carte in regola per dare serio filo da torcere alle berline di Tesla ed in particolare all’ammiraglia Model S. L’idea di una berlina francese 100% elettrica per mettere in dubbio l’egemonia di Tesla potrebbe far sorridere. Tuttavia, in Peugeot, sembrano esserci tutti gli ingredienti per lanciare, a medio termine, una nuova berlina elettrica posizionata a metà strada tra Tesla Model 3 e Model S.

Nonostante i dubbi di Carlos Tavares nel velocizzare il programma di elettrificazione dell’industria automobilistica, il gruppo Stellantis, di cui è a capo, ha deciso di sviluppare un ambizioso piano strategico intorno alla mobilità a emissioni zero. Così, lo scorso luglio, l’evento EV Day ha alzato il velo sulle quattro future piattaforme 100% elettriche che saranno presto lanciate dai 14 marchi della costellazione franco-italo-americana, tra cui Peugeot. Tra il quartetto di basi, quello che può essere designato come STLA Medium si adatterebbe perfettamente alle aspirazioni di una futura Peugeot e-608.

Dedicato a veicoli di lunghezza massima superiore a 5 metri, la piattaforma STLA Medium promette già di trasportare un pacco batterie con una capacità di 104 kWh per raggiungere fino a 700 km, mentre la maggior parte dei suoi moduli di propulsione (nome in codice EDM # 2) garantirebbe tra 170 e 245 CV, a seconda delle dimensioni del modello.

Ma sarà possibile adattare un motore più potente per portare il livello di potenza a circa 450 CV, in modo da spedire da 0 a 100 km/h in meno di due secondi. Possiamo scommettere che una eventuale Peugeot e-608 avrebbe in ogni asse almeno un motore elettrico per beneficiare della trazione integrale. Infine, per quanto riguarda la ricarica, Stellantis annuncia tensioni di picco fino a 800V, come una Porsche Taycan, per recuperare l’80% di autonomia in meno di 20 minuti.

Questa futura Top di gamma targata Peugeot sarebbe una tacca sopra la 508, da qui il nome di Peugeot e-608. Il sito francese Auto-moto nelle scorse ore ha pubblicato un render che prova ad ipotizzare l’aspetto eventuale e futuro modello della casa del Leone.

