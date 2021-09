Peugeot 907: la supercar V12 da oltre 500 CV [Video]

Nel corso degli anni sono stati realizzati diversi concept davvero interessanti e uno di questi proviene da Peugeot. Stiamo parlando più nello specifico della Peugeot 907 che è stata mostrata per la prima volta nel 2004.

Nelle scorse ore è stato pubblicato su YouTube un video da DriveTribe che ci riporta indietro di qualche anno, raccontando la storia di come è nato questo particolare veicolo. Realizzato per celebrare il nuovo centro design della casa automobilistica francese, il team ha ricevuto il via libera per sviluppare una coupé a trazione posteriore davvero performante con il nome di Peugeot 907.

Peugeot 907, i particolari interrni della concept car

Peugeot 907: il V12 aspirato da 6 litri era montato in posizione anteriore-centrale

Vantava una carrozzeria in fibra di carbonio e un motore arretrato, il che la rendeva un’auto con propulsore anteriore-centrale. Si tratta più nello specifico di un V12 aspirato da 6 litri capace di sviluppare ben 506 CV di potenza. Era stato essenzialmente realizzato unendo due V6 da 3 litri dell’attuale marchio di Stellantis.

Con un peso di soli 1400 kg grazie al corpo in fibra di carbonio, la concept car 907 impiegava soli 3,7 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiungeva una velocità massima teorica di 357 km/h.

Peugeot 907 con un V12 aspirato da 6 litri da 506 CV di potenza

Sfortunatamente, il concept non è mai arrivato alla fase di produzione e rimane più un esercizio di stile. In questo momento, la Peugeot 907 è esposta nel museo di Peugeot e pare che tutte le parti necessarie per realizzare un altro propulsore del genere siano conservate in un edificio della casa automobilistica francese.

Considerando le normative sulle emissioni sempre più stringenti e i produttori di auto che puntano sempre più sull’elettrificazione, supponiamo che non vedremo mai una supercar Peugeot con motore V12 in versione di produzione. È possibile comunque scoprire tutti i dettagli sulla concept car cliccando sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

