Peugeot 308 PSE: priorità alla versione elettrica

Qualche mese dopo la presentazione ufficiale della nuova Peugeot 308, erano emerse diverse indiscrezioni circa l’arrivo sul mercato della versione PSE (Peugeot Sport Engineered) ad alte prestazioni. Tuttavia, alcuni addetti ai lavori hanno dichiarato che la casa automobilistica francese non aveva alcuna intenzione di lanciare una 308 PSE.

Alla domanda se arriverà sul mercato questo modello, Agnès Tesson-Faget – project manager della famiglia P5 – ha dichiarato che al momento il marchio di Stellantis non ha intenzione di lavorare su una versione ad alte prestazioni della terza generazione della compatta. È una decisione confermata dall’ex capo Jean-Philippe Imparato nel corso di un’intervista rilasciata pochi giorni prima dell’annuncio del suo trasferimento in Alfa Romeo a partire da gennaio 2021.

Peugeot 308 PSE: il progetto è stato abbandonato per dare priorità alla variante full electric

Egli ha messo che il successo della 508 PSE avrebbe condizionato il futuro della gamma PSE. Inoltre, Imparato ha affermato che la prossima vettura di questa line-up sarebbe arrivata nel corso del 2023 sotto forma della Peugeot 208 PSE.

Jérôme Micheron, nuovo product director di Peugeot, ha recentemente affermato a Top Gear che il segmento delle auto sportive ha perso parecchio a causa delle normative sulle emissioni di CO2.

Da un lato, la redditività di una versione PSE non sarebbe garantita a causa della sua produzione in serie molto contenuta. Jean-Philippe Imparato ha lottato parecchio per lo sviluppo della Peugeot 508 PSE, ma al momento dell’ordine in Europa sono state fatte poche prenotazioni.

Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha deciso invece di puntare tutto sullo sviluppo della variante 100% elettrica dopo aver resistito un po’. Così, dalla fine del 2020, il progetto di una Peugeot e-308 è passato in cima.

Dunque, tra una 308 PSE e una e-308, indispensabile per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica, sembra abbastanza ovvio che la variante full electric sia quella più gettonata.

A marzo di quest’anno, il capo di Peugeot Linda Jackson ha confermato il lancio della e-308 nel 2023. Il futuro Peugeot e-3008, atteso al debutto nel 2023, potrebbe essere un candidato migliore per una variante PSE e dovrebbe sorgere sulla nuova piattaforma e-VMP e avere un gruppo propulsore elettrico con potenza fino a 340 CV.

