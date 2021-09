Maserati Grecale: nuovo avvistamento su strada del SUV compatto

Prima della fine del 2021, Maserati prevede di annunciare ufficialmente il suo secondo e attesissimo SUV: il Maserati Grecale.

In attesa della presentazione ufficiale, il solito leaker Walter Vayr ha pubblicato su Facebook una nuova serie di foto spia che ci mostrano un altro prototipo completamente camuffato del modello, ma questa volta possiamo dare uno sguardo migliore agli interni. Possiamo vedere un display touch di piccole dimensioni in primo piano nella foto.

Maserati Grecale interni

Maserati Grecale: ecco gli ultimi due prototipi catturati su strada

Dato che il nuovo Grecale si posizionerà al di sotto del Levante nella gamma del Tridente, questo tipo di sistema di infotainment sembra adattarsi bene alle sue proporzioni. In cima al cruscotto possiamo vedere l’orologio rotondo del Levante. Da notare anche le grosse palette posizionate dietro al volante che risaltano la sua natura sportiva.

Esternamente c’è lo stesso camuffamento blu/nero utilizzato anche sui prototipi precedenti. La sua posizione di guida bassa, i cerchi piuttosto ampi e i terminali di scarico posizionati sul retro fanno pensare a un Maserati Grecale di fascia top.

Un muletto della variante Trofeo è stato catturato dallo stesso Walter Vayr il giorno dopo sulle strade di Torino e si differenzia principalmente, a primo impatto, per i particolari terminali di scarico cromati. È probabile che il presunto Maserati Grecale Trofeo avrà uno schermo touch più grande nell’abitacolo.

Sul mercato, il nuovo Grecale affronterà artisti del calibro di Porsche Macan con un motore V6 biturbo da 3 litri derivato da quello della MC20, in cui riesce a sviluppare una potenza di 630 CV e 730 Nm di coppia massima. Potrebbe essere un SUV piuttosto interessante a livello di prestazioni.

In alternativa, potrebbe prendere in prestito il V6 biturbo da 2.9 litri da 510 CV e 600 Nm dall’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio con cui condivide la piattaforma Giorgio. Sarebbe ancora un super SUV.

In futuro, la gamma dovrebbe ampliarsi con l’arrivo di una versione mild hybrid e forse una 100% elettrica. Visto che mancano ancora un paio di mesi alla presentazione ufficiale, sicuramente verranno pubblicati su Internet altri teaser e foto spia del nuovo Maserati Grecale.

