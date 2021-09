Maserati Levante Elite Edition: nuova serie speciale per il SUV

Maserati ha presentato nelle scorse ore in Australia un’edizione speciale del Maserati Levante 2021 chiamata Elite Edition. Secondo quanto affermato dal Tridente, questa versione porta con sé specifiche e dotazioni extra al grande SUV di lusso del marchio modenese.

Basato sul modello entry-level 350, il Maserati Levante Elite Edition aggiunge caratteristiche extra come vernice metallizzata, palette in alluminio, piantone dello sterzo regolabile elettricamente, modanature sottoporta in tinta con la carrozzeria e cerchi in lega Anteo da 21”.

Maserati Levante Elite Edition: debutta in Australia un nuova variante speciale

La Elite Edition propone inoltre sedili anteriori riscaldabili e regolabili elettricamente a 12 vie, portellone elettrico, rivestimento in pelle per i sedili, climatizzatore bizona, accesso senza chiave e sensori di parcheggio anteriori e posteriori.

Maserati prevede di proporre nel mercato australiano solo 40 esemplari del Maserati Levante Elite Edition, con un prezzo di listino di 135.000 dollari australiani – 83.740 euro – (più costi su strada) fino alla fine di settembre 2021. Parliamo di circa 12.000 dollari australiani (7443 euro) in più rispetto al Levante 350 entry-level.

La special edition condivide motore e trasmissione con il modello su cui si basa. Ciò significa che sotto il cofano troviamo un V6 biturbo a benzina da 3 litri capace di sviluppare 350 CV di potenza e 500 Nm di coppia massima ed è abbinato a un cambio automatico a 8 marce e alla trazione integrale (disponibile come optional).

Il Levante Elite Edition 2021 si unisce alla gamma del SUV proposta in Australia, che parte da 127.000 dollari australiani (78.778 euro) e arriva a circa 147.000 dollari australiani (91.184 euro) per i modelli GranSport e GranLusso che aggiungono, rispettivamente, lusso e sportività al modello.

Disponibili anche le varianti S, GTS e Trofeo, con questo ultimo che si posiziona al vertice con un prezzo di listino di 376.990 dollari australiani (233.846 euro). Viene fornito con un motore V8 biturbo a benzina da 3.8 litri capace di generare 580 CV di potenza e 730 Nm di coppia massima. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in soli 4,1 secondi mentre la velocità massima è pari a 302 km/h.

