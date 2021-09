Lancia: 4 modelli nel suo futuro, niente B-SUV?

Arrivano nuove informazioni sul futuro piano di rilancio di Lancia che viene considerato dal gruppo Stellantis un marchio premium a tutti gli effetti e come tale sarà trattato. Secondo le ultime indiscrezioni potrebbero essere 4 le vetture ad arricchire la gamma della casa automobilistica piemontese nel futuro prossimo.

Confermato il ritorno di una nuova Lancia Ypsilon che nei prossimi anni arriverà sul mercato con una nuova generazione elettrica che rappresenterà il fulcro della gamma della casa italiana oltre a mostrare quello che sarà il design delle future auto del brand di Stellantis. Oltre a Lancia è previsto l’arrivo di due SUV. Contrariamente a quanto ipotizzato in precedenza, non dovrebbe esserci spazio per un B-SUV, forse per non pestare i piedi agli altri marchi di Stellantis.

I due SUV di Lancia dunque dovrebbero collocarsi rispettivamente nel segmento C e nel segmento D del mercato. Questo significa che le loro dimensioni, tanto per avere un’idea saranno vicine rispettivamente a quelle di Alfa Romeo Tonale e Stelvio. Questo probabilmente per riaffermare l’immagine premium del marchio italiano che si è appannata negli ultimi decenni.

Infine dovrebbe essere confermato anche il ritorno sul mercato di una nuova Delta che probabilmente, come vi abbiamo già anticipato nelle scorse settimane, sarà prodotta a Cassino insieme alla nuova generazione di Alfa Romeo Giulietta, un altro modello che dovrebbe a breve essere confermato da Stellantis.

Con questi 4 modelli che ovviamente arriveranno sul mercato in versione totalmente elettrica, Lancia dovrebbe finalmente iniziare a dire la sua nel segmento premium del mercato auto tornando nuovamente ad essere protagonista nei principali mercati dell’Unione Euoropea.

