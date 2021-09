Nuova Lancia Delta: un video ipotizza il suo aspetto

La nuova Lancia Delta dovrebbe essere una delle future auto che arriveranno ad arricchire la gamma della casa automobilistica piemontese. Per la precisione questo modello dovrebbe essere il terzo ad arrivare dopo la nuova generazione di Lancia Ypsilon e un B-SUV che sarà molto probabilmente prodotto in Polonia.

L’anno giusto per l’arrivo di una nuova Lancia Delta potrebbe essere, secondo le ultime indiscrezioni, il 2025. Questa vettura, le cui prime conferme ufficiali sono arrivate nelle scorse settimane, è al centro ovviamente di voci e indiscrezioni. Il suo ritorno avrebbe del clamoroso e sta suscitando molta eccitazione tra appassionati e addetti ai lavori nel mondo dei motori. Non a caso la futura ipotetica auto è al centro di molte speculazioni. In particolare nelle ultime ore si segnala un nuovo video apparso su Youtube che prova ad ipotizzare quello che potrebbe essere l’aspetto di questo modello quando finalmente tornerà sul mercato.

Ricordiamo che la nuova Lancia Delta secondo indiscrezioni dovrebbe venire prodotta a Cassino insieme alla nuova Alfa Romeo Giulietta su piattaforma STLA Medium del gruppo Stellantis. L’auto dovrebbe arrivare sul mercato solo in versione completamente elettrica con diverse versioni con potenze e autonomie diverse.

La vettura sarà moderna ed elegante come nello stile di Lancia e il suo compito sarà quello di riportare il marchio piemontese ai fasti di un tempo. In particolare con questo modello si cercherà di conquistare nuove fette di mercato attirando le attenzioni di tutti quei clienti che fino ad ora sono rimasti lontani dal marchio italiano di Stellantis. La conferma ufficiale sul ritorno di questo storico modello la avremo tra qualche mese.

Un video pubblicato su Youtube ipotizza quello che potrebbe essere l’aspetto della nuova Lancia Delta qualora le voci sul suo ritorno saranno ufficialmente confermate

