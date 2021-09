Mopar lancia novità interessante

Mopar ha introdotto quello che definisce un nuovo programma di certificazione per gli installatori che desiderano lavorare sui veicoli del gruppo Stellantis. Mopar ha affermato che la corretta sostituzione e riparazione del vetro non è mai stata così importante e complessa.

“I parabrezza di oggi contengono tecnologie in continua evoluzione e sono in procinto di diventare ancora più sofisticati in futuro”, ha affermato Mopar. “Inoltre, il vetro di un veicolo è parte integrante del sistema di sicurezza completo, rendendo le procedure corrette un must per la sicurezza dei propri clienti e la reputazione dell’officina di riparazione. Ecco perché Mopar ha introdotto il programma Certified Glass Installer, in modo che le officine abbiano la formazione, le procedure e gli strumenti adeguati per svolgere sempre il lavoro nel modo giusto, ora e in futuro”.

Mopar ha affermato di certificare le officine di riparazione in caso di collisione da oltre 10 anni e la crescente complessità del vetro nelle automobili ha portato l’azienda ad estendere la certificazione agli installatori di vetri come “un passo naturale nell’evoluzione dei nostri sforzi per garantire che i conducenti Stellantis ricevano il miglior servizio possibile».

Lo sviluppo del programma di certificazione è iniziato lo scorso anno. Kris Griffin ha aperto Calibrators of the Carolinas nel 2019. La sua azienda ha pagato i tecnici per ricevere la certificazione Mopar tramite I-CAR per $ 995 per due tecnici. La certificazione ha la durata di un anno, momento in cui ogni tecnico deve rinnovare la propria certificazione.

Griffin ha affermato di aver visto la certificazione Mopar arrivare anni fa perché l’industria è esausta con il numero di negozi di vetri per auto che non fanno un lavoro di qualità e i tecnici che devono ripulire gli errori di un tecnico precedente. “Sento che l’industria automobilistica finalmente lo ha capito”, ha affermato Griffin.

Ti potrebbe interessare: Stellantis presenta il nuovo Ram 1500 Mopar ’21 Special Edition in Nord America

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI