Stellantis presenta il nuovo Ram 1500 Mopar ’21 Special Edition in Nord America

Oggi in Nord America, Stellantis ha annunciato un nuovo veicolo a produzione limitata costruito con un pacchetto di parti e accessori dalle prestazioni uniche dal Mopar Custom Shop: il nuovo Mopar Ram Mopar ’21 1500 Special Edition. Disponibile esclusivamente sul 2021 Ram 1500 Big Horn / Lone Star Crew Cab 4×4, il nuovo Mopar ’21 Ram 1500 aggiunge una varietà di accessori Mopar per distinguerlo e rafforzare lo stile di riferimento e senza compromessi del camion leggero più premiato in America.

Stellantis ha annunciato un nuovo veicolo a produzione limitata costruito dal Mopar Custom Shop: il nuovo Mopar Ram Mopar ’21

Saranno assemblate solo 250 unità Ram 1500 Mopar ’21, 210 per gli Stati Uniti e 40 per il Canada, con una scelta di quattro colori: Billet Silver, Bright White, Flame Red e Hydro Blue. “Il Mopar ’21 Ram 1500 è un’attrezzatura rivoluzionaria , supportata dalla fabbrica, direttamente dal nostro negozio personalizzato”, ha affermato Mark Bosanac, Vicepresidente per il Nord America, Mopar Service , Parts & Customer Care. “In tutta la gamma Ram, Mopar offre più di 600 parti e accessori di qualità testata e supportati in fabbrica.”

Il nuovo 2021 Ram 1500 Big Horn / Lone Star Crew Cab 4×4 è ben equipaggiato dalla fabbrica con ruote nere da 20 pollici montate su pneumatici per tutte le stagioni 275 / 55R20; distintivi neri della griglia; paraurti in tinta con la carrozzeria, maniglie delle porte e parafanghi; specchi verniciati di nero; un gradino Mopar e molto altro ancora. Il pacchetto Mopar ’21 Special Edition (codice di vendita AYD) aggiunge il seguente contenuto:

Articoli esclusivi del pacchetto:

Decalcomanie esterne nere

Cornice della griglia nero lucido

Puntali di scarico neri

Stemma del quadro strumenti Mopar ’21 serializzato con numero di sequenza di costruzione

I sedili in tessuto premium sono caratterizzati da cuciture Light Diesel Grey, logo Mopar ricamato sugli schienali e borse Molle sui lati posteriori

Kit proprietario Mopar ’21

Pedane Mopar stile off-road nere

Copriletto Spray-in

Cinghie di fissaggio regolabili

Ganci di traino

Preparazione della telecamera per doppio rimorchio

Copertura tonneau monopezzo in tinta con la carrozzeria

Tappetini per tutte le stagioni

Come per i precedenti veicoli Mopar a produzione limitata e in edizione speciale, il nuovo Mopar ’21 Ram 1500 include un esclusivo kit proprietario confezionato in una scatola personalizzata. Il kit include un certificato di autenticità in metallo personalizzato e personalizzato con numero di serie del veicolo e un rendering speciale del camion da parte del team di progettazione Mopar.

Alimentato dal leggendario V-8 HEMI da 5,7 litri abbinato a un cambio automatico TorqueFlite a otto velocità, il Ram 1500 Mopar ’21 sarà disponibile quest’estate presso le concessionarie Ram selezionate negli Stati Uniti e in Canada . Il prezzo al dettaglio suggerito dal produttore statunitense per l’esclusivo pacchetto Mopar ’21 Special Edition è di $ 8.500.

