Nuova Citroen C3: prima immagine ufficiale

Senza dire molto al di là di quanto già sappiamo, Stellantis ha rilasciato il primo teaser della nuova Citroen C3, che farà ufficialmente il suo debutto il 16 settembre, in India. Il prodotto, però, sarà lo stesso da realizzare a Porto Real, all’interno dello stato Rio de Janeiro in Brasile. Da quanto si vede frontalmente, la nuova C3 conferma la miniatura cinese trapelata qualche mese fa, mostrando nel dettaglio l’intero crossover del brand parigino.

Ancora una volta, i produttori di modelli in scala rivelano di avere informazioni privilegiate sulle future versioni automobilistiche. Come mostrato di seguito, la nuova Citroen C3 avrà due set di LED, uno nei fari e uno appena sopra nelle luci diurne. Questa firma LED è accompagnata dal doppio chevron cromato e integrato nel vano ottico.

Il paraurti avrà un’ampia griglia con la parte inferiore che modella uno skid plat metallizzato, oltre a diverse modanature colorate che circondano i fendinebbia. La nuova Citroen C3 sarà un’auto interessante, con una taglia di poco superiore a 4,00 m nella versione brasiliana, probabilmente uguale alla Peugeot 2008. In questo caso parliamo di 4,15 m di lunghezza con 2,54 m o 2,60 m tra gli assi. L’aggiunta arriverà con l’aumento dell’estensione dei paraurti.

Costruito sulla piattaforma modulare CMP, la nuova Citroen C3 sarà venduta anche come “SUV” e avrà un appeal visivo incentrato su quello, come possiamo vedere nella sua miniatura. Con colonne A diritte e tetto in colore contrastante, sarà rinforzato da scudi neri. Il veicolo disporrà di gruppi ottici con LED dal design avvolgente, così come colonne a C con applicazioni per evidenziarle.

All’interno, nella miniatura appare uno schermo multimediale tra 8 e 10 pollici. Questo dovrebbe apparire anche nell’auto reale, che avrà molto in comune con la C4 Cactus. Infine, il motore dovrebbe essere il GSE 1.0 Turbo fino a 130 cavalli, ma l’EC5M 1.6 fino a 118 cavalli è ancora una possibilità. Con il debutto ufficiale dovremmo conoscere tutti i dettagli e i particolare di questa nuova auto.

Nuova Citroen C3

Ti potrebbe interessare: Citroën Ami usata in un servizio di car sharing a Mantova

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI