Citroën Ami usata in un servizio di car sharing a Mantova

Fino a domenica 12 settembre, a Mantova si svolgerà la 25ª edizione del Festivaletteratura (Festival della Letteratura di Mantova), una manifestazione culturale che ha luogo ogni anno dal 1997 e che ormai ha reso famosa Mantova come la Città del Festival durante il quale è possibile assistere a numerose iniziative, tra cui incontri con autori, spettacoli, concerti e reading nel magnifico scenario offerto dalle bellezze artistiche e storiche della città.

È in questo contesto che è stato attivato il servizio di car sharing dove la Citroën Ami 100% elettrica è protagonista. È stato promosso dal Comune di Mantova e sostenuto dal sindaco Mattia Palazzi, desideroso di portare Mantova su standard europei in campo di mobilità sostenibile e trasporto condiviso, in linea con quelle che sono le nuove tendenze urbane. Tra i principali protagonisti del progetto ci sono il Gruppo Ferrari e Citroën Italia.

Citroën Ami, gli esemplari usati per il car sharing dispongono di una personalizzazione esclusiva

Citroën Ami: diversi esemplari sono stati messi a disposizione per il servizio di car sharing a Mantova

Alessio Scutari, direttore marketing di Citroën Italia, commenta: “Oggetto rivoluzionario e anticonformista, AMI – 100% ëlectric semplifica la Mobilità urbana e da un conTributo concreto all’ambiente poiché è pensata per la città e per i suoi abitanti. L’arrivo di AMI in carsharing a Mantova sarà l’occasione per tutti di scoprire le bellezze uniche di questa città e tutte le potenzialità di AMI, soluzione di Mobilità accessibile a tutti, 100% elettrica, ultra-compatta e maneggevole, che facilita la vita di tutti i giorni”.

Il servizio di car sharing è supportato da una campagna di comunicazione chiamata AMI Mantova che esprime perfettamente la connessione tra la Citroën Ami e l’”amore” che ogni cittadino e turista dovrebbe avere per la splendida città lombarda che si distingue per la sua storia, il suo territorio e la sua cultura.

Il servizio di car sharing offre la possibilità di muoversi agevolmente per la città usando il quadriciclo a zero emissioni per transitare e parcheggiare gratuitamente nelle zone a traffico limitato, senza nessuna spesa per il rifornimento.

Il servizio è già attivo in cinque zone strategiche di Mantova ed è possibile prenotare facilmente attraverso un’app dedicata. Le Ami saranno immediatamente riconoscibili grazie a una personalizzazione specifica che richiama la grafica realizzata per la 25ª edizione del Festivaletteratura.

