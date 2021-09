Dodge Viper ACR: all’asta uno speciale esemplare Extreme Aero

Al debutto ufficiale, la Dodge Viper ACR con pacchetto Extreme Aero era disponibile all’acquisto negli Stati Uniti al prezzo di 118.795 dollari (100.574 euro). Abbiamo di fronte la Viper più focalizzata sulla pista, seppur sia possibile guidarla anche su strada. Su Bring A Trailer è disponibile all’asta un particolare esemplare, con telaio n°1C3BDECZ1GV100226, che ha percorso soli 4989 km.

Dando un’occhiata anche alle foto fornite dal rivenditore, questa Viper ACR Extreme Aero si presenta in perfette condizioni e viene fornita con un report di manutenzione impeccabile. Esternamente, la vettura American Club Racing è rivestita in Gunmetal Pearl, abbinato a strisce color argento. All’interno, invece, troviamo un rivestimento in pelle nera, alcantara e un bel po’ di fibra di carbonio.

Dodge Viper ACR Extreme Aero motore

Dodge Viper ACR: un esemplare con pacchetto Extreme Aero è in cerca di una nuova casa

Originariamente venduta al prezzo di 147.540 dollari (124.910 euro), questa Dodge Viper ACR Extreme Aero del 2016 dispone inoltre di cinture di sicurezza rosse, pneumatici 295/25 e 355/30, sospensioni regolabili, controllo della stabilità con cinque modalità fra cui scegliere e un impianto frenante Brembo in carbonio-ceramica e pinze freno verniciate in rosso.

Nonostante sia una vettura focalizzata principalmente sulla pista, troviamo al suo interno un display touch da 8.4 pollici, navigatore GPS, cruise control, retrocamera, pedali regolabili elettricamente, aria condizionata e alzacristalli elettrici.

Naturalmente, i consumi di carburante non sono particolarmente contenuti per usare questa Viper ACR quotidianamente. Secondo l’EPA, parliamo di 15,7 litri ogni 100 km nel ciclo combinato. Con la possibilità di raggiungere quasi i 1000 kg di carico aerodinamico alla velocità di 285 km/h, la Dodge Viper ACR con pacchetto Extreme Aero si sente sicuramente più a suo agio in pista.

Sotto il cofano si nasconde un motore V10 da 8.4 litri capace di sviluppare una potenza di 645 CV e 600 Nm di coppia massima ed è abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti. Al momento della pubblicazione di questo articolo, la speciale Viper ACR in vendita ha raggiunto la somma di 170.000 dollari (143.925 euro), ma mancano ancora sei giorni al termine dell’asta online.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI