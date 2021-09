Nuova Fiat Panda: altra ipotesi dal web

Entro fine anno o al massimo nei primi mesi del 2022 dovremmo finalmente avere qualche notizia più precisa sul nuovo piano industriale di Fiat e finalmente sapremo quando potremo vedere la nuova Fiat Panda. Negli ultimi giorni è emersa l’indiscrezione che una versione concept della futura generazione del celebre modello di Fiat potrebbe arrivare già a fine 2022 o al massimo agli inizi del 2023. Lo sbarco sul mercato invece avverrà tra la fine del 2023 e gli inizi del 2024.

La nuova Fiat Panda molto probabilmente non sarà prodotta in Italia, in quanto sembra che il gruppo Stellantis stia pensando di dedicare lo stabilimento di Pomigliano D’Arco in Campania, dove l’attuale generazione di Panda viene realizzata, alla produzione di almeno 3 SUV. Qui vi mostriamo un render del designer Mirko Del Prete che nei mesi scorsi ha provato ad ipotizzare quello che potrebbe essere l’aspetto di questa auto quando finalmente arriverà sul mercato.

Ricordiamo che la nuova Fiat Panda cambierà di segmento e si allungherà. Inoltre la futura generazione del celebre veicolo utilitario della principale casa automobilistica italiana, sarà ispirato nello stile alla concept car Fiat Centoventi. In questo render il riferimento al concept mostrato da Fiat al Salone di Ginevra del 2019 appare piuttosto evidente.

Ricordiamo inoltre che la nuova Fiat Panda è considerata un modello fondamentale per il futuro di Fiat in quanto con esso la principale casa italiana vuole “democraticizzare” gli EV rendendoli accessibili a tutti i clienti. Inoltre il marchio di Torino con questo veicolo proverà a fare seria concorrenza nel settore delle auto elettriche economiche a Volkswagen che di recente ha mostrato la sua futura ID.LIFE. Le due auto dunque rivaleggeranno nei prossimi anni sul mercato.

