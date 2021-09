Fiat Toro: la versione SUV avrà solo un turbo benzina da 2 litri

La versione SUV del Fiat Toro sarà equipaggiata da un nuovo motore turbo benzina da 2 litri con potenza superiore ai 200 CV. Sarò disponibile soltanto con questo propulsore e avrà un sistema di trazione integrale 4×4 semplificato.

Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni emerse su Internet, il Toro SUV avrà le dimensioni della Jeep Compass e la presentazione avverrà tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024. A differenza dei suoi fratelli, il Fiat Toro SUV non sarà disponibile con i propulsori turbo benzina da 1.3 litri e turbodiesel da 2 litri. Diciamo che la casa automobilistica torinese vuole rivolgersi a nuovi clienti con questo misterioso powertrain a benzina.

Fiat Toro SUV, il render della tre quarti posteriore

Fiat Toro: attesa una sola motorizzazione per la variante SUV

Parliamo più nello specifico del Tigershark ma in versione modernizzata per soddisfare i nuovi protocolli sulle emissioni, oltre a ricevere un turbocompressore. La potenza sarà superiore ai 200 CV e anche la coppia avrà un notevole guadagno. Ci sarà un cambio automatico a 6 rapporti e una trazione 4×4 semplificata.

La variante SUV del Fiat Toro sorgerà sulla piattaforma Small Wide usata dal pick-up e da Jeep Renegade, Compass e Commander. Inizialmente, Fiat aveva abbandonato questo progetto, ma da qualche mese lo ha ripreso.

A livello estetico, il Fiat Toro SUV avrà un frontale che seguirà le line del model year 2022 del pick-up, che ha ricevuto un nuovo cofano motore, un paraurti ridisegnato e dei fari full LED. Anche il profilo laterale seguirà il design del Toro, ma le portiere avranno una diversa dimensione a causa del passo più corto.

Non ci sono al momento molti dettagli sul retro che sarà ovviamente la differenza più importante fra la versione SUV e quella pick-up del Fiat Toro. Addetti ai lavori, però, sostengono che i fari si estenderanno attraverso il portellone, che ospiterà anche la targa.

Passando all’abitacolo, il Toro SUV avrà le stesse caratteristiche del pick-up, fra cui un quadro strumenti digitale, il cruscotto e il rivestimento delle portiere. Anziché avere una lunghezza di 5,07 metri, il Fiat Toro SUV sarà lungo circa 4,41 metri mentre il passo sarà molto simile a quello della Jeep Compass. L’altezza sarà vicina a 1,74 metri mentre la larghezza a 1,84 metri.

