Due rare Ferrari in Giallo Modena cercano una nuova casa

La concessionaria britannica DK Engineering sta attualmente vendendo due splendide Ferrari, una Enzo e una F50, entrambe verniciate in Giallo Modena. Partendo dalla Ferrari Enzo, si tratta di una delle sole 37 unità dipinte in questa colorazione ed è stata consegnata nuova nel Regno Unito.

La supercar presenta dei cerchi color argento mentre gli interni sono rivestiti in pelle con cuciture a diamante, un optional richiesto direttamente in fabbrica. L’abitacolo è costituito anche da cuciture gialle a contrasto su volante, freno a mano, cielo e vano portaoggetti.

Ferrari: una F50 e una Enzo in Giallo Modena sono in vendita

Secondo quanto affermato dal rivenditore, questa Enzo è rimasta nella collezione del proprietario originale per circa due anni prima di essere acquistata nell’agosto del 2020. Il suo contachilometri riporta soli 15.900 km percorsi.

Sotto il cofano troviamo il motore F140 B. Si tratta di un V12 aspirato da 6 litri di 65° capace di sviluppare 660 CV di potenza a 7800 g/min e 657 Nm di coppia massima con rapporto di compressione di 11.2:1.

Sia il telaio che la carrozzeria sono stati realizzati interamente in fibra di carbonio mentre le sospensioni sono a doppio quadrilatero deformabile sia anteriormente che posteriormente. Accanto al propulsore c’è un cambio sequenziale a 6 marce con palette al volante.

Secondo quanto affermato dalla casa automobilistica modenese, la Ferrari Enzo impiega 3,65 secondi per scattare da 0 a 100 km/h e meno di 10 secondi da 0 a 200 km/h mentre la velocità massima è pari a 350 km/h. Al momento della presentazione ufficiale, era la Ferrari stradale di serie più veloce mai prodotta.

Passando alla Ferrari F50, è uno dei soli 31 esemplari dipinti in Giallo Modena. È stata originariamente venduta in Svizzera dove è rimasta fino al 2008, prima di essere importata nel Regno Unito. Il contachilometri di questa F50 riporta soli 12.500 km percorsi.

Sotto il cofano si nasconde un V12 da 4.7 litri di 65° da 520 CV a 8500 g/min e 471 Nm a 6500 g/min. È abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti + retromarcia con differenziale autobloccante. Questo 12 litri deriva dal propulsore che equipaggiava la 640 F1. A livello di prestazioni, abbiamo uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,87 secondi e una velocità massima di 325 km/h.

