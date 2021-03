Peugeot 308 PSE: un altro progetto digitale prova ad immaginarne il design

L’arrivo sul mercato della Peugeot 508 PSE (Peugeot Sport Engineered) ha segnato il debutto di una nuova gamma di vetture ad alte prestazioni con gruppo propulsore ibrido plug-in. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate sul Web, la casa automobilistica francese prevede di lanciare, presumibilmente nel 2023, una variante del genere anche della compatta 208.

Oltre al progetto digitale ideato da un noto sito Web francese, un altro esempio di un’ipotetica Peugeot 308 PSE proviene da Ascariss Design, conosciuto già per altri precedenti progetti. Questo render ha l’obiettivo di mostrarci la versione più sportiva e performante della terza generazione della vettura che è stata annunciata solo qualche settimana fa.

Peugeot 308 PSE: Ascariss Design ipotizza in render il suo design finale

La 308 PSE disegnata da Ascariss Design riprende la quasi totalità del design utilizzato dal modello di serie. Tuttavia, sulla parte frontale possiamo vedere alcune scelte stilistiche orientate alla sportività come ad esempio la griglia scura e le prese d’aria anteriori riviste con inserti in verde fluo.

In aggiunta, è stato implementato un impianto frenante maggiorato con pinze freno sempre in verde fluo in modo da gestire al meglio la potenza aggiuntiva. Non mancano delle minigonne laterali più grandi che ne esaltano la sportività.

La casa automobilistica francese ha recentemente confermato di non voler lanciare una versione GTI più sportiva, né tantomeno una Peugeot Sport Engineered sfruttando la tecnologia utilizzata sulla 508 PSE. Questo perché il mercato delle versioni sportive delle compatte è crollato parecchio a causa delle normative sulle emissioni di CO2 che diventano sempre più severe.

Inoltre, i recenti piani annunciati dalla casa madre Stellantis puntano tutto sui veicoli elettrici. Perciò è stato confermato l’arrivo della versione 100% elettrica che presumibilmente si chiamerà Peugeot e-308. Dunque, è altamente improbabile che alla fine vedremo per davvero una Peugeot 308 PSE.

