Alfa Romeo Brennero a Ginevra?

Si avvicina il momento in cui verrà rivelato il nuovo piano di rilancio di Alfa Romeo che sotto il gruppo Stellantis dovrebbe tornare a splendere nel segmento premium del mercato auto. Sappiamo già che nel 2022 debutterà finalmente Alfa Romeo Tonale. Il veicolo potrebbe essere già mostrato con le prime immagini ufficiali entro fine anno e fare il suo debutto internazionale al Salone dell’auto di Ginevra nel corso del prossimo mese di febbraio. Secondo indiscrezioni però anche un secondo modello potrebbe venire svelato: Alfa Romeo Brennero.

Con il nome di Alfa Romeo Brennero facciamo riferimento al futuro B-SUV che la casa automobilistica del Biscione produrrà dal 2023 in Polonia presso lo stabilimento Stellantis di Tychy su piattaforma CMP. Questo modello dovrebbe essere lanciato sul mercato tra la fine del 2023 e gli inizi del 2024. Dunque quello che potrebbe venire mostrato al Salone dell’auto di Ginevra è ovviamente la versione concept car. Si dice infatti che Alfa Romeo stia lavorando ad una sorpresa per i prossimi mesi e potrebbe proprio essere questa.

Se davvero il prototipo di Alfa Romeo Brennero sarà anticipato al Salone di Ginevra è probabile che questo modello sia molto vicino a quello di produzione dato che all’avvio della sua produzione mancherebbe circa 1 anno e mezzo. Ricordiamo infine che questo nome è provvisorio e non possiamo escludere che alla fine il SUV di segmento B del Biscione possa ricevere un altro nome. Si era parlato nei mesi scorsi anche del nome Alfa Romeo Palade ma non ci sorprenderebbe che alla fine possa venire scelto un terzo nome.

Infine ricordiamo che questo modello molto probabilmente sarà il primo veicolo completamente elettrico ad arrivare nella gamma dello storico marchio milanese. Infatti il debutto della versione elettrica dovrebbe avvenire quasi in contemporanea con quello della versione con motore a combustione.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo: possibile maxi-stop della produzione in arrivo in autunno per la casa automobilistica milanese

Il prototipo di Alfa Romeo Brennero potrebbe venire svelato dal Biscione al Salone dell’auto di Ginevra

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Giulia e Stelvio 6C Villa d’Este: è ufficiale la serie speciale per il primo SUV della casa automobilistica del Biscione

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI