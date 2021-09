Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer 2022: aumentano i prezzi

A pochi mesi di distanza dal lancio ufficiale, Jeep ha deciso di aumentare i prezzi dei suoi ultimi Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer. Quando la nuova generazione di entrambi i SUV è arrivata sul mercato statunitense a luglio, il Wagoneer Series II 2022 partiva da 69.995 dollari (59.244 euro). Adesso il prezzo è aumentato a 70.845 dollari (59.963 euro). Allo stesso modo, il prezzo di partenza del nuovo Grand Wagoneer è passato da 88.995 dollari (75.326 euro) a 89.845 dollari (76.045 euro).

L’aumento è stato scoperto da Cars Direct, ma sfortunatamente non si sa il motivo per cui la casa automobilistica statunitense abbia deciso di fare così. Ad ogni modo, alcuni sostengono che l’aumento (che corrisponde a circa l’1% dei prezzi di partenza) non peserà sulle vendite di entrambi i nuovi SUV.

Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer 2022

Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer 2022: crescono i prezzi di entrambi i SUV a pochi mesi dal debutto ufficiale

Sia il Jeep Wagoneer 2022 che il Jeep Grand Wagoneer 2022 sono equipaggiati da motori V8. Nel primo abbiamo un Hemi aspirato da 5.7 litri con tecnologia mild hybrid da 48V per una potenza complessiva pari a 397 CV e 548 Nm di coppia massima. Nel secondo modello, invece, c’è un Hemi V8 da 6.4 litri da 478 CV e 617 Nm. Entrambi i nuovi Sport Utility Vehicle dispongono di una trasmissione automatica a 8 velocità.

Il nuovo Wagoneer è disponibile con trazione posteriore e integrale mentre il nuovo Grand Wagoneer solo con trazione integrale. Come suggerisce il nome stesso, il Jeep Grand Wagoneer 2022 è ovviamente il modello più lussuoso fra i due e sul mercato si scontra direttamente con artisti del calibro di BMW X7, Mercedes GLS e Lincoln Navigator.

Tra le sue caratteristiche di serie abbiamo sedili individuali per la seconda fila, sette posti a sedere, pedane retrattili elettriche, rivestimenti in pelle Premium, esclusivi sedili anteriori con regolazione a 24 vie, climatizzatore a quattro zone, impianto audio premium targato McIntosh e vari optional in legno premium.

