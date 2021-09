Jeep Commander supera le 7000 unità preordinate in 15 giorni

Il nuovo Jeep Commander è sbarcato sul mercato brasiliano per rivoluzionarlo. A 15 giorni dal lancio ufficiale, il nuovo SUV a sette posti della casa automobilistica statunitense sorprende già di nuovo con i suoi numeri.

Al 10 settembre 2021, infatti, la Jeep grande e sofisticata mai prodotta in Brasile ha superato le 7000 unità vendute. In poco tempo, il modello ha già conquistato record impressionanti ed è il più venduto in una fase di prevendita del marchio di Stellantis nel paese.

Nuovo Jeep Commander a sette posti

Jeep Commander: il nuovo SUV a sette posti stupisce per i numeri conquistati fino ad ora

L’intera fase è iniziata il 26 agosto alle 18:00 (ora italiana). Alla fine del primo giorno erano state vendute oltre 2800 unità. Il nuovo Commander è arrivato sul mercato brasiliano per impostare una nuova direzione per la categoria dei grandi SUV.

Everton Kurdejak, direttore delle operazioni commerciali di Jeep Brasile, ha detto: “Anche in poco tempo, vediamo già che il Commander è sulla strada giusta per guidare il suo segmento. Il SUV non smette di sorprenderci ed è un vero successo, con numeri che lo dimostrano ogni giorno, qualcosa di mai visto nella storia di Jeep in Brasile, e continueremo a crescere, poiché la fase di prevendite continua fino al 7 ottobre. È interessante notare che stiamo parlando di un modello che i clienti non hanno ancora visto fisicamente, il che dimostra solo la fiducia che i clienti hanno in Jeep”.

Gli allestimenti Limited e Overland (senza optional) con motori turbo benzina e trazione 4×2 e turbodiesel con trazione 4×4 permettono al nuovo Jeep Commander di proporre sette sedili full-size distribuiti su tre file, con tanto spazio e comfort a bordo.

Non manca neanche una propria personalità nelle sue caratteristiche e nelle finiture premium, come sedili in pelle scamosciata progettati per offrire il massimo della raffinatezza. Il nuovo SUV è dotato inoltre di parecchia tecnologia a bordo.

Esempi sono l’impianto audio premium Harman/Kardon, i sedili anteriori con regolazione elettrica, il bagagliaio con sensore di presenza, la piattaforma Adventure Intelligence Plus con Alexa e sistemi avanzati di assistenza alla guida come la frenata di emergenza con riconoscimento di pedoni, ciclisti e motociclisti, il rilevatore di stanchezza del conducente, il riconoscimento dei segnali stradali e il sistema di assistenza al parcheggio.

