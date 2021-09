Jeep Commander mostra la sua abilità in un video

Jeep Brazil ha recentemente pubblicato un video che mostra l’abilità fuoristrada del suo SUV Jeep Commander. In precedenza la casa americana che fa parte del gruppo Stellantis aveva rilasciato le fotografie del SUV che è stato lanciato in Brasile alla fine dello scorso mese di aprile con le prime unità messe in commercio che sono andate letteralmente a ruba. Il video in questione sottolinea che anche il Commander avrà una configurazione a quattro ruote motrici e avrà buone capacità di fuoristrada simili a quelle di un altro modello molto famoso in America Latina: Jeep Compass.

Jeep Commander mostra in un video tutte le sue abilità come fuoristrada

Jeep afferma che il SUV può gestire qualsiasi tipo di terreno senza problemi. Sebbene sarà venduto come Jeep Commander nei mercati internazionali, in India si chiamerà Meridian. Fiat Chrysler Automobiles prevede di avviare la produzione del SUV in India entro il prossimo aprile e di arrivare sul mercato nei mesi successivi. Come è possibile vedere dalle immagini presenti in questo videop, le qualità off road del nuovo SUV a 7 posti di Jeep sono notevole. Questo nonostante le dimensioni imponenti.

Vedremo dunque come i consumatori latino americani e quelli indiani accoglieranno sul mercato questo nuovo SUV di Jeep. Ricordiamo che in Brasile vetture quali Jeep Renegade e Compass sono tra i modelli più venduti in assoluto dominando le classifiche di vendita del proprio segmento di mercato. Basti pensare che Compass è stata il mese scorso l’auto più venduta in diversi stati del Brasile.

Ti potrebbe interessare: Jeep Renegade 2023: il motore diesel continuerà ad essere offerto nella gamma del modello in Brasile

Ecco un nuovo video che mostra tutte le abilità off road del nuovo Jeep Commander il SUV a 7 posti che la casa americana venderà in America Latina

Ti potrebbe interessare: Ecco perchè Jeep ha scelto McIntosh per le sue top di gamma Grand Wagoneer

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI