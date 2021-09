Jeep: c’è una grossa novità in Cina per la casa americana

L’ 8 settembre, il “Daily Business News” ha appreso che lo stabilimento di Guangzhou di GAC Fiat Chrysler Automobiles Co., Ltd cesserà presto la produzione. In futuro, tutti i modelli di GAC Fick saranno prodotti dallo stabilimento di Changsha. Inoltre, il personale competente del Gruppo GAC ha anche rivelato in un’intervista ai media che entro marzo 2022 la filiale di Guangzhou di GAC Fiat Chrysler Automobiles Co., Ltd. sarà cancellata. Questa notizia porta una grossa novità per Jeep in Cina. Infatti la produzione dei suoi veicoli viene spostata da Guangzhou a Changsa.

“L’integrazione del business del marchio Jeep in Cina è uno dei punti chiave del nuovo piano strategico del Gruppo Stellantis per il mercato cinese. In considerazione dell’enorme potenziale di sviluppo del marchio Jeep nel mercato cinese, il Gruppo Stellantis integrerà completamente la sua attività di importazione del marchio Jeep in Cina.”

“Dopo la discussione tra gli azionisti di Stellantis Group e GAC Group, la joint venture di GAC Fick si concentrerà sulla produzione nello stabilimento di Changsha al fine di aumentare l’utilizzo della capacità dell’impianto stesso, ridurre ulteriormente i costi operativi e di manutenzione dell’impresa e migliorare la società di joint venture. L’efficienza della gestione migliora efficacemente la competitività e la redditività complessive dell’azienda”, ha dichiarato Wang Chao, membro del comitato esecutivo di Stellantis Group China e vicepresidente delle comunicazioni.

Resta inteso che, sin dalla sua costituzione il Gruppo Stellantis, ha considerato il mercato cinese un importante mercato strategico e sta formulando un nuovo “piano strategico” per il proprio sviluppo nel mercato cinese, che sarà reso noto alla fine del quest’anno. Le informazioni pubbliche mostrano che GAC Fick possiede due stabilimenti a Changsha e Guangzhou, con una capacità produttiva totale annua di veicoli 328.000. Ricordiamo infine che nel 2020, il volume delle vendite annuali di GAC Fick è di soli 38.600 veicoli e il tasso di utilizzo della capacità è solo dell’11,77%.

