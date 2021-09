Jeep continua a fissare nuovi record in Brasile

Da quando Jeep ha aperto il suo stabilimento in Brasile nel 2015, ha registrato ottimi risultati di vendita. Tuttavia, il 2021 si è distinto particolarmente nella storia del marchio. Agosto è stato infatti il terzo mese consecutivo in cui Jeep ha registrato una quota di mercato record nel settore.

A giugno era l’8%, a luglio l’8,3% e nell’ultimo mese l’8,5% di tutte le auto e i veicoli commerciali leggeri venduti nel mercato brasiliano, con 13.552 vetture immatricolate. Nel segmento dei SUV, in particolare, la casa automobilistica statunitense si è assicurata una quota di mercato del 23% nel mese.

Jeep Renegade

Jeep: oltre 13.500 unità immatricolate in Brasile ad agosto

Nel 2021, Jeep ha conquistato una quota del 23,4%, superando la soglia delle 100.000 unità immatricolate. Il brand di Stellantis ha mantenuto il comando con le medaglie d’oro e d’argento sul podio complessivo dei SUV per il mese, con la Compass al primo posto e il Renegade al secondo.

Inoltre, i due modelli sono rimasti nella top 10 del settore ad agosto, con Compass in quarta posizione e Renegade in sesta. Entrambi hanno anche guidato di nuovo le rispettive categorie. Il SUV di medie dimensioni ha raggiunto il suo secondo miglior mese nella storia dal suo lancio ad agosto con 6820 esemplari venduti. Il modello compatto, invece, ha registrato 6710 unità nell’ottavo mese dell’anno, con il 17,9% del suo segmento.

Nuovo Jeep Commander

Agosto ha segnato anche il lancio del nuovo Jeep Commander a sette posti con prevendite iniziate il 26 agosto. In sole sei ore sono state vendute oltre 2800 unità, ovvero più di tre lotti. Alla fine del mese erano stati venduti quasi 5000 veicoli. In realtà, il marchio statunitense si aspettava che il primo lotto di 500 esemplari finisse in quattro giorni. Ad ogni modo, le prevendite continueranno fino al 7 ottobre.

Everton Kurdejak, direttore delle operazioni commerciali di Jeep Brasile, ha detto: “Essere leader non richiede sforzo solo per conquistare il primo posto, ma soprattutto per mantenere questa posizione. Sono molto contento per i risultati che abbiamo raggiunto mese dopo mese e per i record che abbiamo continuamente infranto perché dimostrano che stiamo seguendo la strada giusta. Ci siamo assicurati ancora una volta i primi due posti nei SUV e abbiamo persino aumentato la nostra percentuale di quota di mercato. Per finire, abbiamo avuto un enorme successo con i preordini del Jeep Commander. È importante sottolineare che non ha cannibalizzato le vendite della Compass, che è cresciuta ancora di più da luglio ad agosto, anche con l’arrivo del nostro nuovo modello”.

