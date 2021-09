Stellantis è leader in Brasile, Argentina e Sud America

Stellantis ha conquistato leadership di mercato in Brasile, Argentina e Sud America durante il mese di agosto, assicurandosi la prima posizione nelle vendite dell’anno. Da gennaio ad agosto, il gruppo automobilistico ha accumulato 440.600 veicoli venduti e una quota di mercato del 33% in Brasile, 72.600 unità e una quota del 28,5% in Argentina e 565.300 veicoli e una quota del 24,1% in Sud America.

Tra i 10 modelli più venduti nel mercato brasiliano nei primi otto mesi dell’anno, sei sono prodotti da Stellantis. Le prime due classificate sono Fiat Strada (79.600 unità vendute) e Argo (60.500). Nella classifica spiccano anche Fiat Mobi e Toro e Jeep Renegade e Compass.

Fiat Argo

Stellantis: oltre 440.000 veicoli venduti nei primi otto mesi del 2021

Come riportato in un articolo dedicato, Fiat ha concluso agosto con una leadership nel mercato brasiliano per l’ottavo mese consecutivo. È riuscita a vendere 39.000 veicoli e a conquistare il 24,5% di share. Nell’anno, il brand è leader con 306.500 esemplari venduti e una quota di mercato del 23%.

Parliamo del marchio in più rapida crescita nel mercato brasiliano, avanzando di 7,9 punti percentuali rispetto a quanto accumulato nello stesso periodo del 2020. Tra i modelli più venduti nel mese, i primi tre sono dello storico brand torinese: il best seller nuovo Strada con 9112 unità (5,7% di quota di mercato), Argo in seconda posizione con 7711 (4,8%) e Mobi al terzo posto con 7538 (4,7%).

Jeep Compass

Per il terzo mese consecutivo, Jeep ha battuto il record di quote di mercato. Il marchio statunitense ha rappresentato l’8,5% di tutte le auto e i veicoli leggeri venduti in Brasile ad agosto, con 13.552 auto immatricolate. Per quanto concerne il segmento dei SUV, il brand di Stellantis si è assicurato la leadership con una quota del 23%.

Jeep ha mantenuto il primato del mese tra i modelli più venduti nel segmento dei SUV, con la Compass al primo posto e il Renegade al secondo. I due veicoli sono rimasti anche nella top 10 del settore ad agosto. Nell’anno, Jeep ha già superato le 100.000 unità vendute in Brasile e le 114.000 unità vendute in Sud America.

Jeep Renegade

Molto bene anche Ram, Peugeot e Citroën

Ram ha chiuso agosto con 415 esemplari immatricolati, portando a 2441 il numero dei pick-up venduti da gennaio nel mercato brasiliano. Ad agosto, il marchio statunitense ha rappresentato il 9% delle vendite nel segmento premium e il Ram 2500 è stato il terzo veicolo più venduto in questo segmento. In Sud America, le vendite hanno totalizzato circa 8000 unità nell’anno, in crescita di oltre il 73% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Peugeot ha confermato il suo buon momento di crescita in Brasile con 17.507 unità vendute da gennaio, ossia il 156% in più rispetto allo stesso periodo del 2020. La 208 è stata l’auto più venduta del marchio francese. In Sud America, Peugeot ha superato le 55.000 unità vendute, pari al 2,4% delle vendite complessive dell’anno.

A fine agosto, Citroën ha superato il volume totale delle vendite realizzate nel 2020 in Brasile. In particolare, nei primi otto mesi di quest’anno, la casa automobilistica francese ha venduto 13.771 veicoli, superando i 13.481 venduti nei 12 mesi del 2020. Da gennaio ad agosto, inoltre, Citroën è cresciuta del 47% rispetto ai primi otto mesi dello scorso anno. In Sud America, le vendite dell’anno sono state di 31.800 unità, pari ad 1,4% delle immatricolazioni complessive.

Peugeot 208

