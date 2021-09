Fiat è leader in Brasile per l’ottavo mese consecutivo

Con tre modelli sul podio dei best seller in Brasile (nuovo Strada, Argo e Mobi), Fiat ha concluso agosto con un altro importante risultato nel mercato brasiliano per quanto riguarda auto e veicoli commerciali leggeri. In particolare, lo storico brand torinese ha venduto 39.025 veicoli e ha conquistato una quota di mercato del 24,5%.

È l’ottavo mese consecutivo che Fiat si posiziona al vertice della classifica brasiliana. Rispetto a luglio, il nuovo Strada e la Argo hanno cambiato posizione ad agosto, con il pick-up che torna al primo posto delle vendite, e per la quinta volta quest’anno, con 9112 unità (5,7%), seguito dalla Argo con 7711 e 4,8% e dalla Mobi al terzo posto con 7538 e 4,8%.

Fiat Argo, è stata la seconda auto più venduta in Brasile ad agosto

Fiat: continua il periodo positivo per il brand nel mercato brasiliano

Questi numeri ampliano la leadership del brand di Stellantis nel mercato brasiliano per il 2021, raggiungendo una quota di mercato pari al 23%, superando oltre 306.000 esemplari venduti. Abbiamo di fronte il marchio che è cresciuto di più nel paese, registrando il 7,9% rispetto allo stesso periodo del 2020.

Il nuovo Fiat Strada spicca ancora una volta, essendo il veicolo più venduto in Brasile quest’anno, con 79.617 immatricolazioni e il 6% di share sul totale delle vendite. La Argo segue in seconda posizione con 60.515 unità e una quota di mercato pari al 4,5%. La casa automobilistica torinese continua ad essere il marchio con il maggior numero di modelli tra i 10 best seller dell’anno. Infatti, oltre a Strada e Argo, abbiamo la Mobi al quarto posto e il Toro in sesta posizione.

Fiat Mobi

Fiat è il più grande venditore di pick-up in Brasile con una quota del 47,5% nel segmento ad agosto e del 52,5% dall’inizio dell’anno. Nel segmento B dei pick-up, dominio assoluto del nuovo Strada nel mese con un incredibile quota dell’85,1% e del 79,4% da inizio 2021. Nel segmento CD sempre dei pick-up, invece, mantiene la leadership il Fiat Toro ad agosto con il 30,2% e ad inizio anno con il 34 1%.

Nel segmento delle hatch, Fiat ha raggiunto 12 mesi consecutivi di leadership con una quota del 44,5% ad agosto e del 33,7% da gennaio ad agosto 2021. Per l’ottavo mese consecutivo, la Fiat Mobi è leader nel segmento A delle hatch con una quota del 66,7% ad agosto e del 58% nell’anno mentre in quello B abbiamo la Argo per il quarto mese consecutivo con il 36% di share ad agosto e il 26,3% da inizio dell’anno.

Infine, nel segmento delle berline Fiat chiude per il terzo mese consecutivo come leader con il 27,5% di quota di mercato ad agosto mentre in quello dei van abbiamo il 38,9% ad agosto e il 44,5% nell’anno con una leadership assoluta nel segmento.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI