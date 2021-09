Stellantis ha presentato un nuovo modello per l’America Latina

Pochi mesi dopo la prima della Fiat Toro restaurata, Stellantis ha presentato il Ram 1000 aggiornato per alcuni mercati sudamericani con una serie di aggiornamenti visivi e tecnologici. Nonostante il Ram 1000 sia stato presentato in anteprima nel 2019 , ovvero tre anni dopo l’originale Fiat Toro, l’azienda ha deciso di rinnovarli entrambi nel 2021.

Stellantis vela Ram 1000

Come è possibile vedere facendo un confronto tra i due veicoli, il 2022 Ram 1000 ottiene lo stesso paraurti ridisegnato e fari full-LED delle varianti di fascia alta della Fiat Toro restaurata. L’unica differenza è il badge Ram sulla griglia e le diverse ruote da 16 pollici. La nuova zona anteriore lo fa sembrare più robusto rispetto al suo predecessore e più in linea con il resto della gamma di pickup di Ram. Il resto della carrozzeria rimane sostanzialmente la stessa, con quattro porte e un letto posteriore piuttosto piccolo.

Gli aggiornamenti interni includono un quadro strumenti digitale da 7 pollici e un più grande touchscreen di infotainment da 8,4 pollici con tutte le moderne funzionalità di connettività. Il pick-up ottiene anche un totale di sette airbag per una maggiore sicurezza, ma non aspettatevi ADAS sofisticati. Anche in questo caso, l’interno del Ram 1000 è identico al Toro, a parte lo stemma sul volante. I livelli di allestimento più elevati della Toro hanno anche un touchscreen da 10,1 pollici simile a un tablet, che potrebbe essere montato sui futuri modelli RAM 1000.

A differenza del nuovo Fiat Toro che ottiene il nuovo 1.3 GSE Turbo e il 2.0 Multijet turbodiesel aggiornato, il Ram 1000 è disponibile solo con il motore a benzina e.TorQ EVO da 1.8 litri aspirato, almeno per ora. Il motore produce 128 CV (95,6 kW) e 170,4 Nm di coppia, che vengono inviati all’asse anteriore attraverso un cambio automatico a sei velocità. Questa variante ha una capacità di carico di 650 kg (1.433 libbre), inferiore al massimo di 1.000 kg della sorella in versione turbodiesel AWD.

Entrambi i pickup sono prodotti a Goiana, nello stabilimento Stellantis di Pernambuco in Brasile, e si basano sulla piattaforma Small Wide che è alla base anche di modelli come la Fiat 500X e la Jeep Renegade e Compass. Ram 1000 è già disponibile per i preordini in Colombia, seguito a breve da Perù, Repubblica Dominicana e Cile (altri mercati come Brasile e Argentina avranno solo Toro). I prezzi in Colombia partono da 105.990 pesos ($ 27.821) per il livello di allestimento Big Horn, che è l’unica opzione disponibile per i preordini.

Ram 1000

