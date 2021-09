Auto usata: ecco i fattori che ne determinano l’acquisto

Nel momento in cui bisogna acquistare un’auto usata, vengono presi in considerazione diversi fattori. Secondo l’indagine Dekra realizzata da Ipsos, il prezzo non è il criterio principale su cui le persone si basano durante la scelta di una vettura di seconda mano.

Infatti, ci sono alcuni utenti che sono disposti a pagare qualcosa di più per avere determinati vantaggi. L’indagine svolta online, che ha coinvolto 1000 consumatori tra maggio e giugno 2021, rivela che 500 di questi hanno acquistato un’auto usata negli ultimi due anni mentre la restante parte sta valutando l’acquisto per il prossimo futuro.

Auto usata: un sondaggio rivela cosa le persone prendono in considerazione durante la fase di acquisto

Jann Fehlauer, amministratore delegato di DEKRA Automobil GmbH, ha detto: “Le cifre mostrano che non esiste un’unica variabile decisiva che determina l’acquisto delle auto usate. Piuttosto, i concessionari di auto usate dovrebbero cercare di posizionarsi ugualmente bene nelle varie aree rilevanti”.

Il 36% degli intervistati ha affermato che la facilità derivante dall’acquisto di una vettura di seconda mano è molto importante durante l’intero processo. Il 30%, invece, afferma che il prezzo è il fattore più importante. Una medesima percentuale di intervistati dà grande importanza alla garanzia e alla responsabilità per eventuali difetti.

Il 29% punta sulla convenienza mentre il 26% sulla competenza del venditore e sulla posizione o la distanza da casa. Il 25% sceglie di acquistare un’auto usata o di valutarne l’acquisto per via di esperienze positive avute in passato. Il 22% compra un’auto di seconda mano per i servizi offerti, il 20% per la scelta di veicoli e il 18% per il supporto in officina.

Il 10% afferma di essere un cliente abituale di una concessionaria mentre al 6% importa la classe ambientale del veicolo. Il 37% degli intervistati ha dichiarato che le recensioni lasciate a una concessionaria da persone che hanno già acquistato contano parecchio nella scelta su quale rivenditore affidarsi. Al contrario, il 14% sostiene che le valutazioni date da altri clienti non hanno alcuna influenza sulla decisione finale.

