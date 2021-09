Nuovo Fiat Ducato beneficia di sistemi autonomi avanzati

Il Nuovo Fiat Ducato offre una gamma di tecnologie volte a migliorare l’esperienza di guida rendendo il Ducato un ambiente più sicuro per il lavoro o il tempo libero. L’inclusione di tecnologie come Adaptive Cruise Control con funzione Stop&Go, Lane Keep Assist e Traffic Jam Assist fornisce assistenza indipendente durante la guida e durante l’accelerazione e la frenata. Successivamente, ciò consente al Nuovo Ducato di raggiungere la guida autonoma di livello 2.

Altre caratteristiche straordinarie includono la limitazione della velocità, il controllo della frenata per ostacoli imprevisti come pedoni e ciclisti, il riconoscimento dei segnali stradali e il monitoraggio dell’attenzione del conducente.

Sul Nuovo Fiat Ducato si arricchiscono le più ampie specifiche del sistema di assistenza alla guida e di parcheggio. Il Digital Central Mirror mostra una vista posteriore digitalmente migliorata per il conducente. Mentre i conducenti beneficiano anche del sistema Electronic Stability Control (ESC) con Cross-Wind Assist, Trailer Stability Control e Active Park Assist, quest’ultimo un assistente semi-autonomo per le manovre di parcheggio parallele e perpendicolari.

Ulteriori funzionalità di connettività avanzata disponibili nel Nuovo Ducato includono il Full Digital Cockpit opzionale, che combina un display touchscreen a colori TFT digitale da 7 pollici e due indicatori digitali laterali per RPM e livello carburante. Radionavigatore Uconnect 10 pollici con display touchscreen a colori e connettività wireless aggiornata compatibile con Apple CarPlay/Android Auto. In combinazione con la tecnologia ADAS, il display digitale centrale da 7 pollici fornisce informazioni e avvisi chiari sui sistemi di assistenza alla guida.

Il modello di punta della gamma di Fiat Professional, lanciato nel 1981, porta con orgoglio i suoi 40 anni di storia, avendo già celebrato nel 2020 il suo status di veicolo commerciale leggero più venduto in Europa. Nuovo Ducato offre oltre 10.000 opzioni di personalizzazione per soddisfare qualsiasi esigenza business o leisure.

