Fiat e Volkswagen preparano l’addio ad alcuni famosi modelli

I prossimi mesi saranno gli ultimi per quattro auto molto popolari in Brasile. Giunte ormai al loro tratto finale di produzione, Fiat Uno, Grand Siena e Doblò non saranno più realizzate dopo dicembre, così come la Volkswagen Fox. Il quartetto di veterani lascerà la linea per fare spazio alla produzione di modelli più recenti.

In Fiat, ad esempio, la fine della produzione di Uno sarà sopperita con il lancio della linea Mobi 2022. La berlina è tra le auto più vendute nel paese nel 2021. In essa, la principale novità è la multimedialità con uno schermo sensibile al tocco che offre connessione wireless con Android Auto e Apple Carplay. Equipaggiamento ereditato dal pickup Strada.

Fiat Grand Siena sarà interrotta per il marchio italiano che concentrerà i suoi sforzi sulla berlina Cronos, che si è recentemente distinta nelle vendite. Infine, il multivan Doblò non avrà un sostituto diretto. Tuttavia, nel listino prezzi, la sua partenza farà spazio al SUV Pulse, che avrà valori nell’ordine dei 100mila R$ e debutterà questo mese come principale lancio del marchio nel Paese.

Alla Volkswagen, la strategia segue lo stesso percorso. Notando i cambiamenti nel mercato, la casa automobilistica tedesca sta per dire addio alla Fox, che non ha più successo ormai da molto tempo. Tuttavia, al suo posto, la casa automobilistica di Wolfsburg porterà una nuova versione entry-level della Polo, così come la nuova generazione della Gol, che si trasformerà in un piccolo SUV.

16 vetture si stanno avvicinando alla fine della produzione in Brasile. È interessante notare che questi cambiamenti avverranno a causa delle nuove esigenze tecnologiche del mercato. Inoltre ovviamente, influisce anche il fatto che la preferenza dei consumatori è sempre più per i SUV.

