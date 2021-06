Jeep Wrangler e Gladiator con parabrezza Gorilla Glass?

Arrivano novità interessanti per Jeep. Si dice infatti che alcuni rivestimenti della Jeep Wrangler e Gladiator saranno presto disponibili con un parabrezza Gorilla Glass opzionale, secondo Mopar Insiders. Sempre secondo queste indiscrezioni, che per il momento non sono state confermate dal gruppo Stellantis, la nuova opzione di parabrezza ha uno strato interno di Gorilla Glass e le sezioni esterne sono più spesse del 52 per cento rispetto al pezzo standard. Ciò presumibilmente si traduce in una finestra tre volte più resistente a scheggiature e crepe.

Gorilla Glass per Jeep Wrangler e Gladiator

Entrambi i modelli hanno un design del parabrezza con un angolo verticale che non devia molto bene le rocce. Questo è un problema particolarmente grande per modelli come questi che molti proprietari portano fuoristrada. Secondo Mopar Insiders, il parabrezza Gorilla Glass sarà solo un’opzione da $ 95. Dato il prezzo accessibile, è difficile immaginare che qualcuno eviti questo aggiornamento. Jeep si aspetta che l’80% dei clienti scelga il vetro più resistente.

A quanto pare per Jeep Wrangler, questo nuovo optional sarà disponibile sulle versioni Willys, Sahara, Rubicon 392, Sahara 4xe e Rubicon 4xe. Sul pickup Jeep Gladiator, gli acquirenti potranno scegliere questo aggiornamento su Willys, Overland, Rubicon e Mojave.

Jeep non è certo l’unico ad utilizzare Gorilla Glass per applicazioni automobilistiche. Ford ha lavorato con Corning, il produttore del materiale, per creare una versione ibrida per il coperchio del motore della supercar GT . Era il 30 per cento più leggero e dal 25 al 50 per cento più sottile rispetto al vetro convenzionale pur avendo una resistenza uguale o maggiore. Nel 2019, Hyperformance ha introdotto un parabrezza Gorilla Glass per l’F-150. Aveva un costo di $ 899,95 e veniva fornito con una garanzia di due anni. Vedremo dunque se nelle prossime settimane quella che per il momento rimane una voce troverà conferme ufficiali da parte di Jeep o del gruppo Stellantis.

