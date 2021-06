DS 7 Crossback offre una ricca di dotazione di serie

La vocazione premium della DS 7 Crossback risulta evidente al primo sguardo, dal suo design scultoreo fino al suo ricco abitacolo. La doppia anima (elegante e sportiva) del SUV si sviluppa su specifici allestimenti che hanno l’obiettivo di esaltare la sua personalità in base alle preferenze individuali.

Tutte le versioni disponibili all’acquisto si presentano in ogni caso con un equipaggiamento di serie che altri costruttori riserverebbero esclusivamente alla versione top di gamma. Per DS Automobiles è il modo per dimostrare la coerenza di un posizionamento premium che fa parte della dotazione standard del moderno SUV.

DS 7 Crossback interni

DS 7 Crossback: già la versione entry-level è ricca di dotazioni di serie

La sicurezza viene messa al primo posto per dimostrare la cura con cui vettura e occupanti vengono costantemente protetti. Troviamo sei airbag e sistemi come ABS, frenata di emergenza, ESP e REF. Una presenza che la casa automobilistica francese affianca con Hill Assist per favorire la partenza in salita, Lane Departure Warning con cui garantire il mantenimento della carreggiata, il freno di stazionamento elettrico e cruise control per mantenere la velocità di crociera.

La DS 7 Crossback si concentra anche sul massimo comfort con parabrezza oscurato e acustico, il climatizzatore automatico bizona con aeratori posteriori e il vano portaoggetti refrigerato.

Non mancano dei sedili con differenti regolazioni che includono quella lombare elettrica per il conducente. Il bracciolo centrale anteriore, la pelle sulla leva del cambio e il volante multifunzione conferiscono un tocco di esclusività ulteriore. Nell’abitacolo, la navigazione diventa 3D e connessa grazie al display touch da 12 pollici mentre il sistema multimediale permette il riconoscimento vocale e si interfaccia perfettamente con lo smartphone grazie a Bluetooth e MirrorScreen.

Non è finita qui poiché abbiamo ben otto altoparlanti che hanno il compito di diffondere la musica in streaming oppure la radio DAB+. Esternamente, la DS 7 Crossback sfoggia imponenti cerchi in lega da 19” mentre vetri posteriori e lunotto sono oscurati (stratificati sulle versioni E-Tense 225 ed E-Tense 4×4), mettendo ulteriormente in risalto la tecnologia LED con cui si compongono i fari: fendinebbia (che dispongono della funzione cornering per l’illuminazione in curva), diurni e posteriori con effetto 3D. Anche la proiezione del logo DS appare come una firma in questo contesto.

La gamma del SUV di DS Automobiles si declina nelle versioni Business, Grand Chic, Performance Line e Performance Line+, con un prezzo di partenza di 37.200 euro fino ad arrivare a 59.200 euro per l’allestimento più ricco.

