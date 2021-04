DS 7 Crossback: la gamma 2021 si rinnova negli allestimenti

DS Automobiles ha deciso di rivedere la gamma disponibile in Francia della DS 7 Crossback per il 2021. In particolare, il SUV ha abbandonato gli allestimenti Chic, So Chic e Grand Chic, così come la serie limitata Louvre disponibile da settembre 2020.

Ora, il model year 2021 ha portato nella line-up altri nomi che sono comunque ben conosciuti all’interno della casa automobilistica francese: Bastille e Rivoli. Questi sono infatti già utilizzati per identificare le varie Ispirazioni interne.

DS 7 Crossback: debuttano i nuovi allestimenti Bastille, Bastille+ e Rivoli

Il modello entry-level Chic adesso è stato sostituito con la versione Bastille senza però portare modifiche al prezzo. Si parte da 37.300 euro per la versione benzina con motore PureTech da 130 CV e da 38.300 euro per quella diesel con propulsore BlueHDi da 130 CV. Un gradino sopra troviamo ancora l’allestimento Business riservato ai professionisti a 1350 euro in più.

Al posto della versione intermedia So Chic adesso c’è la Bastille+ che parte da 39.400 euro con il motore benzina più piccolo e arriva fino a 56.300 euro scegliendo la variante ibrida plug-in da 300 CV. Quasi al top della gamma della DS 7 Crossback 2021 rimangono gli allestimenti Performance Line e Performance Line+. Il primo parte da 40.100 euro con il PureTech 130 mentre il secondo è disponibile soltanto con il PureTech da 180 CV il cui prezzo arriva fino a 46.300 euro.

Infine, al vertice della gamma troviamo il nuovo allestimento Rivoli che prende il posto del Grand Chic. Il prezzo è rimasto invariato: si parte da 48.900 euro per la versione benzina, 46.300 euro per quella diesel e da 56.700 euro a 62.200 euro per le varianti ibride plug-in con potenza di 225 e 300 CV.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI