Maserati rappresenterà l’Italia all’Expo 2020 Dubai

Bellezza e mobilità sostenibile viaggeranno a bordo di Maserati al Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai. L’intesa di sponsorship con la casa automobilistica modenese consente di arricchire il racconto del nostro Paese e delle sue meraviglie a un pubblico internazionale in visita al Padiglione Italia durante i sei mesi di Expo (il primo grande evento globale post pandemia), promuovendo valori di sviluppo e mobilità sostenibile che ne caratterizzano la partecipazione all’esposizione.

Partendo dalle sue radici, Maserati reinterpreta i valori del territorio attraverso l’innovazione tecnologica e un design unico: innovazione, passione e italianità sono stati il filo conduttore dell’evento, ispirato a “Il Saper fare Made in Italy”. La presenza del Tridente a Expo Dubai è testimonianza di questi valori chiave che possono diventare il motore capace di rinnovare l’intero Paese.

Maserati: il Tridente prenderà parte all’evento con il Padiglione Italia

Tutti i nuovi modelli del marchio di Stellantis saranno sviluppati, ingegnerizzati e prodotti al 100% in Italia e adotteranno sistemi a propulsione elettrica, ibridi e a batteria in grado di fornire elevata innovazione e alte prestazioni, tipiche del DNA del marchio modenese.

Davide Grasso, CEO di Maserati, ha dichiarato: “Per il nostro Marchio questo è un momento di costruzione e, guidati dalla nostra passione, abbiamo inaugurato una nuova Era, abbiamo acceso la scintilla dell’elettrificazione e ci siamo proiettati nel futuro. Maserati ha in sé le caratteristiche intrinseche dell’essere ‘made in Italy’: la genialità, la capacità di reinventarsi e di evolvere senza scordare il proprio DNA. Siamo quindi onorati di accompagnare l’Italia ad Expo 2020 Dubai“.

Paolo Glisenti, commissario per la partecipazione dell’Italia a Expo Dubai, ha invece detto: “Maserati è sinonimo nel Mondo di design e bellezza, territorio dove l’eccellenza italiana è frutto di competenze multidisciplinari tra ricerca e manifattura, tra università e fabbrica. Oggi, a Modena, con il nostro partner Maserati e nel quadro di collaborazione con l’Emilia Romagna, accendiamo i motori della bellezza italiana che unisce le persone. Qui, guardando a Expo 2020 Dubai, celebriamo la ripresa della filiera dell’automotive dopo la crisi della pandemia, nel segno di una forte internazionalizzazione che connette saldamente tradizione e innovazione, verso la mobilità sostenibile del futuro“.

A Dubai, Maserati sarà presente con lo spirito della sua nuova era: un messaggio forte di energia italiana ed eccellenza tipica della Motor Valley. Per sottolineare quanto la casa del Tridente rappresenti in tutto il mondo i valori del made in Italy non poteva esserci luogo migliore dello storico stabilimento Maserati che recentemente è stato rinnovato per avviare la produzione della nuova MC20.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI