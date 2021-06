Maserati Grecale in bella mostra nelle ultime foto spia

Il nuovo SUV Maserati Grecale dovrebbe debuttare entro fine anno. Il modello che sarà prodotto a Cassino su piattaforma modulare Giorgio avrà all’incirca le stesse dimensioni dell’Alfa Romeo Stelvio come possiamo vedere anche in questi scatti spia di Walter Vayr di GabetzSpyUnit. Diversi prototipi del secondo SUV Maserati sono stati avvistati tutti coperti, anche nelle ruote. Le grosse prese d’aria nella parte anteriore e gli scarichi quad nella parte posteriore indicano che questo non è il tipico SUV di segmento D che siamo abituati a vedere in strada.

Nuove foto spia di Maserati Grecale

Dando un’occhiata alle immagini notiamo i fari che sembrano assomigliare in qualche modo a quelli della Maserati MC20. I fanali posteriori hanno un design più piatto rispetto a quelli del SUV Maserati Levante e sono tagliati in due da un pezzo di rivestimento metallico largo quasi quanto il portellone. Nel complesso, nonostante il pesante travestimento, si può facilmente dire che Maserati Grecale ha un aspetto sostanzialmente diverso dal Levante. Allo stesso tempo, abbiamo l’impressione che sia molto più di una sorta di Stelvio di Maserati.

Sotto il cofano, dovrebbe trovare spazio il motore turbo a benzina turbocompresso da 2.0 litri di Maserati per alimentare il modello base. La versione top di gamma potrebbe impiegare una versione depotenziata del motore Nettuno all’interno dell’MC20 dove il V6 biturbo da 3,0 litri produce una sana potenza di 621 cavalli e 538 Nm di coppia. La logica ci dice che il Grecale sarà più potente dello Stelvio Quadrifoglio con il suo V6 biturbo da 2,9 litri che eroga 505 CV e 600 Nm. Ricordiamo che Maserati Grecale avrà anche una versione completamente elettrica che sarà una delle prime ad arricchire la gamma della casa automobilistica del Tridente.

Maserati Grecale





Ecco le nuove foto spia del prototipo camuffato del SUV Maserati Grecale che mostrano nuovi dettagli del futuro modello della casa automobilistica del Tridente

