La Leggenda di Bassano per auto storiche: il programma 2021

Si avvicina l’appuntamento con “La Leggenda di Bassano – Trofeo Giannino Marzotto“, che andrà in scena dal 24 al 27 giugno. Questo evento per auto storiche fa parte della nuova serie “ASI Circuito Tricolore“, che ha preso ufficialmente le mosse il 10 giugno, con il 30° Giro di Sicilia, primo evento del calendario.

Il variopinto bouquet è formato da eventi automobilistici e motociclistici, ciascuno con le sue precise peculiarità: dalla Sicilia al Veneto, passando per Umbria, Marche, Abruzzo, godendo delle bellezze di Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna, per tagliare il traguardo finale in Puglia.

“ASI Circuito Tricolore” gode del patrocinio del Ministero del Turismo ed è composto da dieci manifestazioni di caratura internazionale: un format che ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei territori italiani attraverso il motorismo storico dinamico, abbinato a ciò che tutto il mondo ci invidia: quell’impareggiabile mix composto da eccellenze del made in Italy come le bellezze paesaggistiche e architettoniche, l’enogastronomia, le proposte culturali, il buon vivere.

“La Leggenda di Bassano – Trofeo Giannino Marzotto” è un evento per auto storiche organizzato dal Circolo Veneto Automoto d’Epoca, che vanta 59 anni di esperienza sul campo. Si profilano tre giorni da sogno, in una tela fatta di luoghi incantati, vetture speciali e grandi protagonisti che, dal 24 al 27 giugno 2021, aggiungeranno, un tocco di ulteriore magia a un territorio di grande fascino. Superfluo dire che l’epicentro di tutto sarà la splendida città veneta, nota a tutte le latitudini come capitale mondiale degli Alpini.

La Leggenda di Bassano: il programma 2021

Bugatti Type 37 A. Foto da profilo Facebook di “Le Leggende di Bassano”

Giovedì 24 giugno

dalle ore 15.30 alle ore 18.30 verifiche sportive e tecniche e consegna “welcome kit” presso: Istituto Fatebenefratelli, Villa Cà Cornaro, Via Cà Cornaro, n. 5 – 36060 Romano d’Ezzelino (VI) Lat. 45.783252 – Long. 11.750656

verifiche sportive e tecniche e consegna “welcome kit” presso: Villa Cà Cornaro, Via Cà Cornaro, n. 5 – 36060 Romano d’Ezzelino (VI) Lat. 45.783252 – Long. 11.750656 ore 20.30 Cena di benvenuto presso l’Hotel Belvedere, Piazzale Generale Giardino n. 14 – 36061 Bassano del Grappa (VI)

Venerdì 25 giugno

dalle ore 08.30 alle ore 10.30 verifiche sportive e tecniche, consegna “welcome kit” e ritiro bagagli presso: Istituto Fatebenefratelli, Villa Cà Cornaro, Via Cà Cornaro n. 5 – 36060 Romano d’Ezzelino (VI)

verifiche sportive e tecniche, consegna “welcome kit” e ritiro bagagli presso: Villa Cà Cornaro, Via Cà Cornaro n. 5 – 36060 Romano d’Ezzelino (VI) ore 11.00 brunch di benvenuto

brunch di benvenuto ore 12.00 briefing del Direttore di Gara e del Delegato A.S.I.

briefing del Direttore di Gara e del Delegato A.S.I. ore 12.30 partenza primo concorrente

partenza primo concorrente ore 14.00 transito prima vettura Enego

transito prima vettura Enego ore 14.30 transito prima vettura Primolano

transito prima vettura Primolano ore 15.00 sosta Borgo Valsugana

sosta Borgo Valsugana ore 17.00 arrivo prima vettura S. Martino di Castrozza

arrivo prima vettura S. Martino di Castrozza ore 20.30 cena Rifugio Malga Ces

Sabato 26 giugno

ore 08.30 partenza prima vettura S. Martino di Castrozza

partenza prima vettura S. Martino di Castrozza ore 10.00 transito prima vettura Passo Pampeago

transito prima vettura Passo Pampeago ore 10.30 sosta

sosta ore 11.30 transito prima vettura Castelrotto

transito prima vettura Castelrotto ore 12.30 arrivo prima vettura Santa Cristina sosta per il pranzo

arrivo prima vettura Santa Cristina sosta per il pranzo ore 14.30 partenza prima vettura per S. Martino di Castrozza

partenza prima vettura per S. Martino di Castrozza ore 15.30 transito prima vettura Canazei

transito prima vettura Canazei ore 16.00 transito prima vettura Alleghe

transito prima vettura Alleghe ore 16.30 sosta

sosta ore 17.30 arrivo prima vettura S. Martino di Castrozza

arrivo prima vettura S. Martino di Castrozza ore 20.30 cena Rifugio Colverde

Domenica 27 giugno

ore 09.00 partenza prima vettura S. Martino di Castrozza

partenza prima vettura S. Martino di Castrozza ore 10.00 transito prima vettura Pedavena

transito prima vettura Pedavena ore 10.30 sosta Cornale

sosta Cornale ore 11.30 transito prima vettura Valstagna

transito prima vettura Valstagna ore 12.00 arrivo prima vettura a Bassano del Grappa in Piazza Libertà sosta e rinfresco

arrivo prima vettura a Bassano del Grappa in Piazza Libertà sosta e rinfresco ore 12.45 premiazioni al Museo Civico di Bassano

premiazioni al Museo Civico di Bassano ore 13.30 partenza prima vettura per Villa Cà Cornaro pranzo e chiusura manifestazione

