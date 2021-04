Ferrari 250 GTO: Nick Mason porta Brian Johnson a fare un giro | Video

Un video epico, destinato ad entrare nella storia, con Nick Mason che porta Brian Johnson a fare un giro sulla sua Ferrari 250 GTO. Il batterista e cofondatore dei Pink Floyd ha tirato fuori dal garage la regina delle “rosse” per regalare gioie inebrianti al cantante degli AC/DC. Ovvio il massimo coinvolgimento emotivo per chi guarda il filmato. Una miscela nel segno del rock e della bellezza, destinata a fissarsi per sempre nel cuore. Protagonista principale delle riprese è la Ferrari 250 GTO: un mito nel mito.

Ammirare le sue forme lascia estasiasti; ascoltare il suo sound fa vibrare le corde emotive più profonde; leggere la sua storia è come tuffarsi nella leggenda. Lecito parlare di una scultura dinamica, che neanche Michelangelo avrebbe saputo interpretare meglio. Un capolavoro assoluto, che domina la scena nella ricchissima collezione di Nick Mason.

Anche Brian Jonhson ama le opere del “cavallino rampante”: nella sua raccolta il ruolo di primadonna spetta a una Ferrari 458 Italia. Il frontman degli AC/DC deve però arrendersi al cospetto della sequenza di gioielli presenti nel garage dello storico membro dei Pink Floyd. La necessità di immergersi nel museo di quest’ultimo è un atto di ammirazione per le opere d’arte a quattro ruote custodite nel suo scrigno.

Primo passo: la visita di Johnson alla collezione di Mason

Nick Mason ha un garage da sogno, dove trovano spazio molte auto sportive e da gara, moderne e storiche. La scena, come dicevamo, è dominata dalla Ferrari 250 GTO, le cui quotazioni, nelle aste internazionali, toccano cifre che si avvicinano ai bilanci di piccole nazioni. Del resto, stiamo parlando della vettura simbolo della casa di Maranello. Insieme a lei, il batterista dei Pink Floyd possiede altre “rosse”, come LaFerrari, la Enzo, la F40, la 512 S, la 365 GTB/4 Daytona Competizione, la 512 BB/LM.

Nella sua rimessa ci sono anche Jaguar, McLaren, Alfa Romeo, Bentley, Maserati e Bugatti, ma il dominio del “cavallino rampante” è netto. Facile immaginare l’entusiasmo di Brian Jonhson alla vista di tutti questi gioielli, specie tenendo conto della sua forte passione automobilistica. Guardando le immagini, verrebbe la tentazione di dire: una collezione rock, per due geni del rock.

Secondo passo: il giro di Johnson con la Ferrari 250 GTO di Mason

Il momento clou della visita del cantante degli AC/DC alla collezione del musicista dei Pink Floyd è stato però il giro a bordo della Ferrari 250 GTO di quest’ultimo. Nick Mason, che vanta ottime doti di pilotaggio, ha fatto sedere Brian Johnson sul sedile del passeggero della “rossa”, amata più di tutte le altre vetture della sua raccolta e, in assoluto, più di tutte le altre automobili. Il risultato sono delle riprese da sogno, che mettono insieme due grandi personaggi del rock e una creatura entrata nel cuore del mito, diventando una sorta di leggenda nella leggenda.

Nella seconda parte del video si possono ascoltare bene anche le musicalità meccaniche provenienti dal motore V12 di 3 litri da 300 cavalli. Melodie soavi, da ascoltare in religioso silenzio, mentre le immagini restituiscono fotogrammi dei volti dei due artisti britannici e delle forme sinuose della regina del “cavallino rampante“.

Ricordiamo che la Ferrari 250 GTO è l’essenza Ferrari, la sintesi del suo spirito. La bellezza conturbante del modello si lega ad un palmares di altissimo livello, sintetizzato da tre titoli mondiali raccolti tra il 1962 e il 1964. Qui l’arte si lega all’ingegneria, alla passione e alla potenza, in un quadro emotivo al top. Come abbiamo riferito in un’altra circostanza, questa vettura manipola a suo piacimento il DNA degli appassionati, che trovano in essa una sirena irresistibile, nata da un processo genetico Made in Maranello. La Ferrari 250 GTO è un’opera d’arte viva ed è il frutto meraviglioso dell’estro e della competenza di uomini veri, cresciuti a pane e motori.

Fonte | Brian Johnson TV

