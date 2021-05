Leasys lancia la nuova campagna promozionale Freeways

Leasys, brand di Stellantis e controllata di FCA Bank, ha lanciato nelle scorse ore una nuova campagna promozionale con il nome di Freeways dedicata al noleggio a lungo termine dei modelli ibridi ed elettrici del gruppo italo-francese. Questa nuova offerta è pensata per le diverse esigenze di mobilità.

Valida fino al 24 giugno, la promozione è valida le principali mercati europei in cui Leasys opera (inclusa l’Italia) e vedrà protagoniste le formule Unlimited, Miles e Be Free. Un mese di promozioni all’insegna della sostenibilità ambientale con le soluzioni ideali per qualsiasi meta e durata: dal noleggio a chilometraggio e ricariche illimitati di Leasys Unlimited a quello del pay per use di Leasys Miles, passando per la flessibilità di Leasys Be Free che permette di uscire anticipatamente dal contratto senza penali e la possibilità di avvalersi del diritto di prelazione.

Opel Corsa-e

Leasys: scopriamo tutti i dettagli sulla nuova campagna promozionale Freeways

A tutto questo si aggiungono i vantaggi legati al noleggio sostenibile di Leasys. Oltre ai cavi in dotazione per la ricarica domestica e pubblica, il marchio di Stellantis offre ai clienti la E-Mobility Card con la quale ricaricare i veicoli presso le colonnine della rete pubblica di Enel X o gratuitamente presso i Leasys Mobility Store che possono essere facilmente ricercati tramite l’app UMove.

La prima promozione dedicata al servizio Leasys Unlimited, il noleggio a lungo termine a zero anticipo e con chilometri limitati e ricariche limitate presso Leasys Mobility Store. Questa formula viene proposta, oltre che in Italia, anche in Belgio, Francia, Portogallo e Spagna e sarà disponibile anche in altri paesi entro la fine di giugno. Con l’offerta Unlimited è possibile noleggiare una Opel Corsa-e in versione Edition per 36 mesi, senza alcun limite di percorrenza, pagando 519 euro fissi al mese.

Peugeot e-2008

La seconda offerta riguarda Leasys Miles, il noleggio a lungo termine a consumo chilometrico eletto Prodotto dell’Anno 2021 nella categoria Servizi auto. La Peugeot e-2008 Active è protagonista di questa seconda promozione dedicata al prodotto di noleggio a lungo termine pay per use di Leasys. È previsto un canone mensile di 359 euro e un costo aggiuntivo di 0,18 euro di euro per ogni km percorso in più ai primi 1000 inclusi nel canone.

L’ultima promozione inclusa nella nuova campagna Freeways è Leasys Be Free. Si tratta di un prodotto altamente flessibile che permette di restituire l’auto già dopo i primi 18 mesi senza alcuna penale e di conoscere fin da subito il prezzo di acquisto della vettura a fine noleggio in caso di vendita da parte di Leasys.

L’offerta è valida sulla Jeep Compass in versione Limited Hybrid con motore 1.3 e prevede una durata di 48 mesi e 60.000 km al prezzo di 529 euro al mese e un prezzo di riacquisto di 25.000 euro.

Jeep Compass

