Leasys Unlimited: la nuova formula di noleggio per ibride e elettriche

Leasys, brand di Stellantis e controllata di FCA Bank, ha lanciato nelle scorse ore un’innovativa formula di noleggio a lungo termine dedicata ai modelli ibridi ed elettrici del nuovo gruppo con il nome di Leasys Unlimited. Questa nuova soluzione è pensata per offrire un’esperienza di guida completa e senza pensieri.

Leasys Unlimited prevede anticipo zero, km illimitati e ricariche presso i Leasys Mobility Store senza limiti. Inoltre, Unlimited racchiude in un’unica formula tutti i servizi necessari per vivere il noleggio senza le preoccupazioni legate alla gestione dell’auto. Ciò significa che nel canone mensile sono inclusi coperture assicurative (RCA, furto incendio e riparazione danni), assistenza statale, manutenzione ordinaria e straordinaria e il sistema di infomobilità I-Care con cui monitorare da remoto lo stato dell’auto.

Leasys Unlimited: una nuova soluzione di noleggio a lungo termine per chi cerca un veicolo ibrido o elettrico

A tutto questo si aggiunge l’app Leasys UMove che permette di accedere a tutti i servizi offerti da Leasys tramite il proprio smartphone. Con il lancio della nuova formula di noleggio a lungo termine, il brand di Stellantis compie un ulteriore passo in avanti nel promuovere una mobilità più sostenibile e a basso impatto ambientale, a cui unisce numerosi vantaggi legati al noleggiare l’elettrico.

Tra questi c’è l’e-Mobility Card con la quale ricaricare i veicoli presso le colonnine della rete pubblica di Enel X o gratuitamente presso i Leasys Mobility Store e i cavi necessari per la ricarica domestica e pubblica. Inoltre, è disponibile il servizio e-Parking che permette di accedere a un’ampia rete di colonnine di ricarica presso i Leasys Mobility Store presenti nelle principali città, stazioni e aeroporti d’Italia e individuabili facilmente grazie all’app UMove.

Oltre che in Italia, Leasys Unlimited è attivo da oggi in Francia, Belgio, Portogallo e Spagna. Entro la fine di giugno sarà disponibile anche nel Regno Unito mentre agli inizi di luglio arriverà in Danimarca, Olanda e Polonia.

