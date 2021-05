Fiat Argo punta a diventare leader questo mese in Brasile

La Fiat Argo sta avendo un grande successo nel mercato brasiliano e molto probabilmente concluderà questo mese al primo posto nella classifica delle auto più vendute. In base alle vendite parziali di maggio (al 15), la berlina compatta ha un vantaggio di 3000 unità sulla Mobi.

Con oltre 8500 esemplari immatricolati, l’Argo dovrebbe chiudere maggio sopra le 10.000 unità vendute. Parliamo dell’auto prodotta nello stabilimento di Betim e che è diventata la bestseller della casa automobilistica torinese sin dal suo lancio. Visto che la Onix fa fatica a restare nella top 10, la Fiat Argo è ora libera di procedere senza problemi.

Fiat Argo motore

Fiat Argo: la berlina compatta dovrebbe essere la più venduta in Brasile a fine maggio

Con l’assenza della Ford Ka, uscita dal mercato l’11 gennaio, inoltre il modello del brand di Stellantis non solo riuscirà a fare meglio delle rivali ma ha permesso alla sorella Mobi di conquistare la seconda posizione. Fiat sta poi lavorando su alcune strategie per accelerare le vendite di alcuni prodotti quando ritiene necessario.

Recentemente, lo stesso marchio torinese ha ammesso che la leadership è un obiettivo da conquistare e sembra che stia già studiando delle iniziative per raggiungerlo. Oltre a Fiat Argo e Mobi, che dovrebbero chiudere questo mese nelle prime due posizioni della classifica delle auto più vendute in Brasile, lo storico marchio torinese può vantare un modello leader in un altro segmento, ossia quello dei veicoli commerciali leggeri. Stiamo parlando del Fiat Toro.

Solitamente, quest’ultimo si posiziona al secondo posto dopo il fratello più compatto Strada di ultima generazione ma quest’ultimo non è fino ad ora il veicolo più venduto a maggio in quanto sono state registrate poco più di 6700 unità. Il pick-up di medie dimensioni è riuscito a piazzarsi davanti a Hilux con poco più di 500 esemplari di differenza.

In questo caso, possiamo aspettarci una reazione da parte di Fiat che non vorrà perdere il secondo posto e lasciar passare davanti la rivale giapponese. Per quanto riguarda la Fiat Argo, non ha nulla di cui preoccuparsi in quanto la produzione della Onix riprenderà a giugno e si stabilizzerà soltanto a luglio.

