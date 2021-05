Stellantis: Argo, Renegade e Mobi sono le più vendute a maggio

Stellantis ha di certo da festeggiare in Brasile in quanto tre delle sue vetture si sono piazzate nelle prime tre posizioni per quanto riguarda le vendite di auto nei primi 15 giorni di maggio 2021. In particolare, la Fiat Argo è stata l’auto più venduta dall’1 al 15 maggio nel mercato brasiliano, riuscendo a conquistare 5318 unità.

In seconda posizione troviamo il Jeep Renegade con 3927 esemplari venduti. Il podio si completa con la Fiat Mobi con 3901 unità. Da notare l’importante distacco fra la prima e la seconda classificata, pari a 1391.

Jeep Renegade

Stellantis: il nuovo gruppo piazza tre vetture nelle prime tre posizioni nei primi 15 giorni di maggio in Brasile

Non è finita qui poiché nella Top 20 ci sono altri modelli del nuovo gruppo automobilistico. In particolare, all’ottavo posto spicca la Jeep Compass con 2672 esemplari venduti, posizionandosi dopo Creta (3893), HB20 (3208), Gol (3200) e Tracker (2902) e la Fiat Uno in 20ª e ultima posizione con 1236 esemplari immatricolati.

Per quanto concerne i veicoli commerciali, la classifica stilata da Fenabrave (Federação NACIonal da Distribuição de Veículos Automotores) vede al primo posto ancora una volta la nuova generazione del Fiat Strada con 4833 esemplari immatricolati. In seconda posizione c’è il fratello maggiore Toro con 1593 unità vendute.

Fiat Mobi

Da notare il netto distacco fra i due modelli che in questo caso è di gran lunga superiore a quanto visto fra Argo e Renegade. Parliamo di 3240 esemplari. Al terzo posto troviamo Hilux con 1385, in quarta posizione il Saveiro con 992 mentre al quinto posto c’è il Ranger con 928. In sesta posizione spicca il Fiat Fiorino con 903 esemplari venduti.

In fondo alla classifica troviamo altri veicoli di Stellantis: il Peugeot Expert al 16º posto con 96 esemplari, il nuovo Ram 1500 Rebel e il Citroën Jumpy entrambi in 18ª posizione con 82 unità e il Fiat Ducato all’ultimo posto con 80 unità vendute. Da notare che il 1500 Rebel, giunto da poco nel mercato brasiliano, è riuscito a posizionarsi già nella Top 20 al posto del Ram 2500 e sembra piacere molto agli acquirenti di pick-up.

Nuovo Fiat Strada

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI