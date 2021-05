Ecco cosa rende speciali Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer

Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer sono state lanciate a marzo. Le due auto erano attese da anni e finalmente sono state svelate nella loro versione definitiva dopo che lo scorso anno era stato mostrato in anteprima la loro versione concept. In questo video promozionale che vi proponiamo, possiamo sentire da un certo numero di designer dell’ex gruppo Fiat Chrysler Automobiles, che adesso si è fuso in Stellantis con PSA, ciò che rende il duo di SUV così speciale.

Questa clip include interviste con personaggi del calibro del chief design officer di FCA Ralph Gilles, il direttore di Jeep Exterior North America Tim Anness, il direttore di Advanced Colour and Materials North America La Shirl Turner e il capo di Jeep, Chrysler e Advanced Interior Design per il Nord America Chris Beniamino. Tutti forniscono una visione interessante del design dei grandi SUV.

Gilles è particolarmente affezionato all’attenzione per i dettagli presente in Jeep Wagoneer e nel Grand Wagoneer, indicando cose come le zigrinature che si trovano su vari pulsanti e interruttori in tutto l’interno. Turner afferma che le varie diverse configurazioni interne prendono ispirazione dal mondo della moda, dalle cose che usiamo nella nostra vita quotidiana e da ciò che è là fuori in natura. Ad esempio, il Grand Wagoneer ha una combinazione di colori interni Blue Agave ispirata alla pianta Blue Agave originaria del Messico.

I nuovi Jeep Wagoneer e il Grand Wagoneer condividono le stesse basi, ma il Grand Wagoneer ha un esterno più sfavillante, è arricchito con caratteristiche più lussuose ed è stato progettato come un rivale di modelli del calibro di BMW X7 e Mercedes-Benz GLS, così come concorrenti locali tra cui il Lincoln Navigator. In confronto, il normale Wagoneer è molto più conveniente, con il suo prezzo di partenza di $ 57.995 più basso di quello di Jeep Grand Wagoneer di quasi $ 30.000, ed è commercializzato come un rivale di Chevrolet Tahoe e Ford Expedition negli Stati Uniti.

