Svelati Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer

I tanto amati badge Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer sono stati finalmente rispolverati con la rivelazione di una nuovissima gamma di SUV di punta extra-large che si collocherà sopra la Jeep Grand Cherokee di quinta generazione recentemente rivelata nella gamma della casa automobilistica americana. Le versioni precedenti sono state prodotte dal 1963 al 1991, ma Jeep ha visto l’opportunità di riportarle in vita con offerte completamente nuove che tenteranno di dare filo da torcere a rivali del calibro di Cadillac Escalade, Lincoln Navigator e GMC Yukon.

Le nuove Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer saranno in vendita negli Stati Uniti quest’estate. Durante la rivelazione globale online, i dirigenti dell’azienda hanno presentato Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer come fuoristrada di lusso. A differenza della Jeep Grand Cherokee di quinta generazione recentemente rivelata, che è sostenuta da una piattaforma monoscocca di origine Alfa Romeo, la Jeep Wagoneer e la Grand Wagoneer sono costruite sul robusto telaio RAM DT.

Oltre all’enorme capacità di traino fornita da questa architettura (fino a 4,5 tonnellate), fornisce anche la scala necessaria per ospitare le grandi dimensioni del Wagoneer e del Grand Wagoneer, che misurano 5.453 mm di lunghezza e 2.388 mm (specchietti inclusi) di larghezza.

Il passo di 3.124 mm di Wagoneer e Grand Wagoneer consente una generosa disposizione dei sedili a tre file, con Jeep che vanta lo spazio per le gambe migliore della categoria nella seconda e terza fila, nonché uno spazio per la testa ai vertici della categoria nella terza.

Né il Wagoneer né il Grand Wagoneer indossano distintivi Jeep, poiché i dirigenti dell’azienda affermano che la coppia è essenzialmente posizionata come un sottomarca premium. Anche così, i familiari spunti di design Jeep – come la tipica griglia a sette slot e i passaruota trapezoidali – sono tutti presenti.

È interessante notare che non ci sono nemmeno badge “Trail Rated”, poiché i dirigenti di Jeep affermano che Wagoneer e Grand Wagoneer non soddisfano i criteri relativi alle dimensioni e alla manovrabilità richiesti per questo stato. Tre sistemi 4 × 4 sono nel menu – Quadra-Trac I, Quadra-Trac II e Quadra-Drive II – con l’ultimo di questi che fornisce un differenziale a slittamento limitato elettronico posteriore attivo e di gamma bassa.

Il sistema di gestione della trazione Selec-Terrain offre cinque modalità del terreno (Auto, Neve, Sabbia, Fango e Roccia) e Jeep afferma che il veicolo può guadare 610 mm d’acqua. Le sospensioni pneumatiche Quadra-Lift (di serie sulla Jeep Grand Wagoneer) offrono oltre 250 mm di altezza da terra, oltre a una guida flessibile, secondo Jeep.

La propulsione per la Jeep Wagoneer proviene dal fidato V8 HEMI da 5,7 litri del marchio statunitense, che invia i suoi 292 kW / 548 Nm a tutte e quattro le ruote tramite un cambio automatico a otto velocità. La Jeep Grand Wagoneer alza la posta a 351 kW / 617 Nm, poiché ottiene di serie il più grande V8 da 6,4 litri.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI