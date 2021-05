La Germania approva la proposta di legge sulla guida autonoma

La Germania è uno dei prossimi paesi ad entrare nel settore della guida autonoma. Il Parlamento tedesco ha approvato il disegno di legge sulla tecnologia, rendendolo il primo paese europeo (e uno dei primi in tutto il mondo) ad avere una legislazione adeguata su questa tecnologia avanzata.

Nonostante il disegno di legge abbia ancora qualche problema da risolvere, l’approvazione è avvenuta nei tempi previsti. Ci sono comunque ancora alcune questioni che devono essere risolte prima che il Consiglio federale dia il via libera e che riguardano la protezione dei dati dei conducenti in caso di incidenti.

La guida autonoma sarà utilizzabile soltanto su alcune strade della Germania

Guida autonoma: il Parlamento tedesco approva il disegno di legge

Ci sono una serie di fattori molto importanti da analizzare ma che non interferiranno in alcun modo con l’implementazione del nuovo standard. A partire dal 2022, il governo tedesco definirà le strade della Germania che potranno essere percorse dalle auto a guida autonoma. Ciò significa che la tecnologia di guida autonoma di Livello 3 e 4 potrà essere usata su un numero di strade pubbliche limitate.

In questo caso, il sistema si assume la piena responsabilità della guida, quindi deve essere in grado di portare il veicolo a un completo arresto se viene rilevato un problema. Il regolamento approvato consente la guida autonoma però soltanto con la continua supervisione da parte di una persona.

Il Ministro dei trasporti tedesco vede comunque il livello 4 della tecnologia a guida autonoma più utile nel trasporto merci che a livello privato e questo sarà il passo successivo su cui hanno iniziato già a lavorare.

Hildegard Müller, presidente dell’Associazione dell’industria automobilistica tedesca VDA, ha detto: “L’adozione della legge sulla guida autonoma è un’opportunità per la Germania di diventare la prima – e finora unica nazione – ad aver creato un quadro per un futuro tecnologico. Ora, se la legge non verrà approvata prima delle elezioni federali, perderemo almeno un anno e mezzo e quindi la nostra leadership tecnologica. Se approvato, l’industria automobilistica tedesca potrebbe anche essere il leader del mercato mondiale in questo futuro campo“.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI