Guida autonoma: i livelli secondo la SAE International

Caos guida autonoma. L’auto robot al 100% spesso confusa con la guida assistita: tecnologie delle vetture che richiedono sempre l’attenzione del conducente. Secondo, i vari livelli si mischiano. Ecco perché scende in campo la SAE International: ente di normazione nel campo dell’industria automotive. Che ha stilato la scala di riferimento dei livelli di automazione, in collaborazione con l’ISO (International Organization for Standardization).

I livelli della guida autonoma sono sei

Livello 0. Zero autonomia: chi guida fa tutto, senza elettronica. Aggiungiamo un quesito: è un male il livello 0? In parte sì, perché la tecnologia aiuta. In parte no, perché il conducente mai potrà distrarsi con tasti, dispositivi, funzioni.

Livello 1. Guida assistita. Il conducente ha un supporto. Ossia alert visivi e acustici da parte di sistemi elettronici mettono in guardia dalla la presenza di situazioni di pericolo. Dopodiché, l’elettronica si ferma: entra in gioco l’uomo, sveglio, reattivo.

Livello 2. Parziale automazione. L’elettronica avvisa del pericolo, e in più interviene attivamente. Così, da sé, l’auto frena, accelera, per evitare ostacoli e collisioni. Comunque, l’azione dell’uomo è sempre predominante.

Livello 3. Automazione sì, ma pur sempre condizionata. La vettura gestisce la guida in condizioni ambientali ordinarie: accelerazione, frenata e direzione. E il guidatore? Protagonista assoluto in situazioni problematiche in due casi: o richiesta del sistema o di propria sponte.

Livello 4. Elevata automazione: il sistema elettronico gestisce numerose evenienze. Ma occhio: in condizioni estreme, è silente. In particolare, la pioggia fitta.

Livello 5. Completa automazione. La macchina robot, la self driving car. Dentro l’abitacolo, i passeggeri, senza guidatore. Ovviamente, quando le condizioni lo consentono: asfalto ordinato, segnaletica orizzontale e verticale perfetta. Insomma, oggi come oggi, in Italia dove potrebbe circolare un mezzo del tutto autonomo? In ambiti ristrettissimi.

Precisiamo: Paese che vai, regole della guida autonoma che trovi. Quand’anche le tecnologie più evolute fossero già a punto, dove potrebbero viaggiare queste macchine? Dipende dalle regole di ogni singola nazione, da ogni Codice della Strada, dai test. La sperimentazione dev’essere lunga e probante.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI