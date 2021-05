Il Concorso d’Eleganza di Pebble Beach compie quest’anno 70 anni

Per fortuna tutte le cose stanno tornando alla normalità, incluso lo svolgimento di alcuni degli eventi automobilistici più famosi al mondo. Dopo essere stato annullato lo scorso anno, il Concorso d’Eleganza di Pebble Beach 2021 celebrerà quest’anno il suo 70º anniversario in grande stile.

Poco prima dell’annuncio dell’annullamento, gli organizzatori avevano già completato il processo di selezione delle auto per l’edizione 2020 e avevano comunicato ai partecipanti la loro accettazione. La 70ª edizione avrebbe dovuto aprire i battenti il 16 agosto 2020.

Concorso d’Eleganza di Pebble Beach

Concorso d’Eleganza di Pebble Beach: l’edizione 2021 aprirà le porte il 15 agosto

È possibile già acquistare il biglietto per partecipare a uno dei saloni automobilistici più importanti a livello globale, che aprirà le sue porte il 15 agosto. Il Concorso d’Eleganza di Pebble Beach viene organizzato a Monterey (in California) e qui ogni anno si incontrano alcune delle migliori auto che mettono in mostra il loro design unico a tutto il pubblico e ai giudici.

L’edizione 2021 dell’evento inizia quest’anno il 2 agosto con la partecipazione dei candidati al Pebble Beach Motoring Classic che si svolgerà lungo la costa del Pacifico nordoccidentale e per oltre 2400 km. Il 12 agosto, invece, si terrà il Pebble Beach Tour d’Elegance presentato da Rolex mentre tre giorni dopo ci sarà l’evento principale, ossia il Concorso d’Eleganza.

Fra le auto partecipanti all’edizione di quest’anno della kermesse ci saranno una Talbot-Lago Grand Sport. Inoltre, verrà celebrato il 50º anniversario del concept Lamborghini Countach LP500 con l’esposizione di diversi modelli Countach, compreso l’ultimo costruito. Il pubblico potrà deliziare i propri occhi al Concorso d’Eleganza di Pebble Beach anche con diverse Porsche 917.

Verranno esposte poi varie auto che hanno gareggiato nella Carrera Panamericana, un evento messicano di corse automobilistiche che si è svolto dal 1950 al 1954. Non mancheranno Iso Revolta – azienda italiana che ha realizzato diverse vetture molto eleganti tra gli anni ‘50 e ’70 – e Pininfarina – altra azienda italiana nota per le sue collaborazioni con Ferrari e Maserati. Molti dei vincitori del Best of Show degli scorsi anni torneranno per celebrare il 70º anniversario del Concorso d’Eleganza di Pebble Beach.

