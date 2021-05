Nuova Jeep Compass: si aprono le prevendite in un altro paese

Con la presentazione dell’ultima versione del celebre modello Jeep Compass, Jeep Uruguay mette sul mercato il primo veicolo arrivato dal Brasile dalla creazione di Stellantis, gruppo automobilistico nato dalla fusione tra FCA e PSA.

Questo SUV sarà presente nel mercato uruguaiano in quattro versioni: Compass Sport, Longitude, Limited e Limited Full e l’arrivo dei primi veicoli in quel Paese è previsto per fine luglio o inizio agosto, stando alle informazioni contenute nel comunicato diffuso.

Jeep Compass Model Year 2022 ha subito alcuni cambiamenti dal punto di vista del design esterno, è alimentato da un nuovo motore e presenta anche nuove caratteristiche negli interni e nell’equipaggiamento.

È costruito sulla base della piattaforma globale Small Wide, che presenta in anteprima, per la regione, il nuovo motore turbo da 1.300 cc, denominato T270, che eroga 180 CV e sostituisce la girante aspirata da 2,4 litri. Tutte le versioni sono dotate di cambio automatico a sei rapporti, eliminando così la versione con cambio manuale.

Esteriormente, i cambiamenti estetici non sono stati rilevanti, ma mostrano dettagli interessanti, conferendogli un design piacevole. La griglia è più stretta, mantenendo le classiche e iconiche barre verticali. Anche il paraurti è stato ridisegnato e i fari sono più stretti e delicati, con tecnologia LED. Un altro punto forte sono le ruote di nuova concezione.

All’interno, per la nuova Jeep Compass vi è stato un generale lavoro di miglioramento e abbellimento.

Spiccano i sedili rivestiti in pelle nelle tre versioni più alte della gamma. La plancia ha un nuovo design, con un touch screen multimediale centrale da 8,4 ”(per la versione base) e da 10,1” per le altre tre versioni.

La Compass Sport è dotata di un quadro strumenti da 3,5 “e la versione Longitude è equipaggiata con un quadro strumenti da 7”, mentre le versioni Limited e Limited Full hanno un quadro strumenti da 10,25 “.

Vedremo se Jeep Compass riuscirà a fare bene anche in questo mercato che è considerato uno dei più importanti in Sud America dopo Brasile e Argentina.

Ti potrebbe interessare: Nuova Jeep Compass: svelata la versione europea del SUV

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI