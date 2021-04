Nuova Jeep Compass: svelata la versione europea del SUV

Come promesso, Jeep ha presentato ufficialmente in Europa il nuovo restyling della Jeep Compass. Sebbene si tratti di un semplice facelift, in realtà abbiamo di fronte il primo modello del marchio ad offrire la guida semi-autonoma di Livello 2 nel Vecchio Continente, oltre a proporre aggiornamenti estetici sia dentro che fuori e una gamma di motori rivista.

Partendo dal design, la Compass 2021 con specifiche europee segue le orme del modello cinese svelato lo scorso autunno durante il Salone di Guangzhou. Almeno dalle immagini, la variante EU sembra praticamente identica in quanto troviamo gli stessi fari a LED, la stessa ampia griglia inferiore e la stessa presa d’aria centrale.

Nuova Jeep Compass: debutta ufficialmente in Europa l’ultimo restyling del SUV compatto

L’abitacolo è quello a portare diverse novità parecchio interessanti. Il più importante è il nuovo cruscotto con il sistema di infotainment Uconnect 5 dotato di display touch da 8.4 pollici nelle varianti più economiche e da 10.1 pollici nei modelli top di gamma. Inclusi anche quadro strumenti digitale da 10.25 pollici, navigatore TomTom, riconoscimento vocale e smartphone integration. Il nuovo restyling della Jeep Compass ha permesso all’azienda di fare spazio in quanto adesso la vettura ha quasi 4,4 litri in più rispetto al modello precedente.

A bordo dell’ultimo restyling del SUV compatto ci sono i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) di ultima generazione di serie su tutta la gamma come ad esempio riconoscimento dei segnali stradali, assistente di velocità intelligente, frenata automatica di emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti, cruise control attivo con Lane Keep Assistant per mantenere il veicolo al centro della corsia e altro ancora. In questo modo, abbiamo di fronte il primo veicolo Jeep disponibile in Europa ad offrire la guida semi-autonoma di Livello 2.

Arrivando alle motorizzazioni, la Jeep Compass 2021 è disponibile con nuovi motori benzina da 1.3 litri con potenza di 130 e 150 CV, abbinati rispettivamente a un cambio manuale e a doppia frizione, e un propulsore diesel da 1.6 litri da 130 CV affiancato da un cambio manuale a 6 rapporti.

Tutte le versioni sono offerte esclusivamente con trazione anteriore mentre le varianti ibride plug-in 4xe dispongono della trazione integrale elettrica e-AWD e propongono potenze da 190 e 240 CV, oltre a una trasmissione automatica a 6 marce.

Gli acquirenti europei potranno scegliere la nuova Jeep Compass in diversi allestimenti fra cui Sport, Longitude, Limited, S e Trailhawk. Purtroppo, i prezzi saranno annunciati nelle prossime settimane.

