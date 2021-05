Ferrari sta lavorando a una versione più potente del V12

La nuova Ferrari 812 Competizione è attualmente la vettura con motore V12 più potente disponibile nella gamma della casa automobilistica modenese. Il propulsore aspirato da 6.5 litri riesce a sviluppare una potenza di 830 CV e 692 nm di coppia massima, riuscendo a superare LaFerrari.

A quanto pare, però, Maranello non ha finito di modificare il suo powertrain top di gamma in quanto ha in programma di spremerlo ulteriormente. Nel corso di un’intervista con Autocar, il capo tecnico di Ferrari Michael Leiters ha annunciato che un V12 più potente è già in lavorazione. Sfortunatamente, il dirigente non ha rivelato il nome del nuovo modello che riceverà questo propulsore ma ha affermato che ci stanno lavorando su.

Nuova Ferrari 812 Competizione

Ferrari: presto arriverà una versione potenziata del V12 aspirato da 6.5 litri

Al momento è difficile anticipare quale sia la supercar in questione ma potrebbe trattarsi della sostituta de LaFerrari il cui debutto è previsto nei prossimi anni. Il misterioso veicolo potrebbe condividere alcuni aspetti meccanici con il programma Le Mans Hypercar dell’azienda, confermato per la stagione 2023. Inoltre, il V12 potrebbe essere abbinato a un qualche tipo di elettrificazione, anche si esclude quella ibrida plug-in in quanto aggiungerebbe troppo peso.

Autocar ha parlato anche con Enrico Galliera, Chief Marketing Officer di Ferrari, sul lancio di un V12 più potente e ha rivelato che non verrà utilizzato su una 812 incentrata sulla pista. Ciò potrebbe significare che questo nuovo 12 cilindri troverà posto sotto il cofano di un’auto stradale.

L’attesissimo Ferrari Purosangue potrebbe essere il candidato perfetto per questa nuova unità per compensare il peso aggiuntivo rispetto ad una tradizionale sportiva del cavallino rampante. La terza possibilità è un bolide super esclusivo appartenente alla serie Icona, costituita attualmente dalle Monza SP1 ed SP2.

Infatti, queste due vetture, al momento della presentazione ufficiale, avevano la configurazione più potente del V12 aspirato da 810 CV (10 CV in più rispetto alla 812 Superfast). Non ci resta a questo punto che attendere le prossime settimane per vedere se emergeranno ulteriori informazioni in merito.

