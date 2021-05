Jeep Cherokee 2021 richiamata per rischio incendio

Jeep ha emesso nelle scorse ore in Nord America un richiamo che riguarda alcuni esemplari della Jeep Cherokee 2021. Secondo la documentazione ufficiale, alcune unità del SUV potrebbero essere state assemblate con un tubo del radiatore dell’olio della trasmissione difettoso.

Le parti difettose potrebbero rompersi, consentendo la fuoriuscita del liquido di trasmissione che a sua volta potrebbe entrare in contatto con una fonte di calore, provocando un eventuale incendio del veicolo. Di conseguenza, la casa automobilistica statunitense ha lanciato un richiamo per un totale di 18.800 esemplari della Cherokee 2021, venduti tutti nel mercato nordamericano.

Jeep Cherokee 2021 interni

Jeep Cherokee 2021: il problema riguarda il tubo del radiatore dell’olio

Jeep prevede una percentuale di difetto stimata pari al 10% ed è presente sulle versioni con motori da 2, 2.4 e 3.2 litri. Tutti gli esemplari coinvolti dovrebbero essere riportati in concessionaria per effettuare un’ispezione da tecnici autorizzati che eventualmente sostituiranno i tubi difettosi con dei nuovi adatti a questo modello. Tutti gli interventi di riparazione saranno svolti ovviamente in maniera gratuita.

Lo storico marchio statunitense sostiene che i proprietari delle Jeep Cherokee 2021 coinvolte nel richiamo dovrebbero aspettarsi notizie prima del 23 giugno, quando partirà l’intera procedura. Stellantis ha messo a disposizione anche un servizio clienti per avere maggiori informazioni sul problema.

In Nord America, la gamma del model year 2021 del SUV parte con la versione Latitude dotata di trazione anteriore che è disponibile ad un prezzo di listino di 27.005 dollari (22.138 euro). Un gradino sopra troviamo la versione Freedom che parte da 27.955 dollari (22.950 euro) mentre poco dopo c’è l’allestimento Latitude Plus che parte da 29.075 dollari (23.836 euro). Entrambe dispongono della trazione anteriore.

La gamma della Jeep Cherokee 2021 prosegue con la variante Altitude a trazione anteriore che parte da 30.515 dollari (25.016 euro) e con le Latitude Lux e 80th Anniversary Edition (entrambe sempre con trazione anteriore) che partono rispettivamente da 30.595 dollari (25.082 euro) e da 32.775 dollari (26.869 euro).

La line-up del SUV si completa con gli allestimenti Limited a trazione anteriore, Trailhawk 4×4 e High Altitude a trazione anteriore che partono rispettivamente da 34.745 dollari (28.484 euro), 36.045 dollari (29.550 euro) e 37.435 dollari (30.689 euro).

