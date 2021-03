Nuova Jeep Cherokee Freedom Edition debutta ufficialmente negli USA

Dopo aver lanciato Gladiator, Wrangler e Compass in versione Freedom Edition, Jeep ha annunciato nelle scorse ore anche la nuova Jeep Cherokee Freedom Edition. Questa va ad aggiungersi alla gamma di modelli volti a celebrare l’eredità militare del marchio attraverso un esclusivo pacchetto. Il model year 2021 è basato sull’allestimento Latitude con trazione anteriore e integrale.

La Freedom Edition porta con sé alcuni equipaggiamenti esclusivi come ad esempio cerchi in alluminio nero opaco da 18”, pneumatici 225/60R18 BSW Touring, stella militare Oscar Mike sul cofano, bandiera americana sulle porte, griglia con cornice nera opaca, badge neri, sedili in tessuto nero, logo Oscar Mike ricamato sui sedili anteriori, cuciture in Liquid Titanium e sistema di infotainment Uconnect 4 con display touch da 7 pollici.

Nuova Jeep Cherokee Freedom Edition: anche il SUV si aggiunge alla gamma di veicoli speciali

Sotto il cofano della Jeep Cherokee Freedom Edition si nasconde il motore a quattro cilindri Tigershark da 2.4 litri che sviluppa una potenza di 182 CV e 317 nm di coppia massima, abbinato alla tecnologia Engine Stop/Start (ESS) e a un cambio automatico a 9 rapporti.

Tutti coloro che sono interessati a questa special edition del SUV possono scegliere fra cinque colorazioni esterne chiamate Diamond Black, Sting-Gray, Slate Blue, Olive Green e Bright White. Da notare che soltanto Sting-Grey e Bright White sono disponibili gratuitamente mentre gli altri tre colori possono essere scelti pagando 245 dollari (206 euro) in più.

L’unico pacchetto disponibile per la Cherokee Freedom Edition è il Mopar Interior Package che include un rivestimento del vano di carico Mopar a 265 dollari (222 euro). Arrivando ai prezzi, la Jeep Cherokee Freedom Edition 2021 è disponibile negli Stati Uniti ad un prezzo di listino di 27.705 dollari (23.271 euro) per la versione 4×2 e di 29.205 dollari (24.531 euro) per quella 4×4.

